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Известия.ru

В Генштабе обозначили срок начала заседания призывных комиссий

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Заседания призывных комиссий в России планируется провести с мая, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

«Заседания призывных комиссий спланированы начиная с мая месяца, то есть в мае, июне, июле», — сказал Герасимов в ходе селекторного совещания в четверг, 9 апреля.

Он отметил, что врачи собрали необходимую информацию о здоровье призывников из лечебных учреждений, которая позволила определить их годность к военной службе в ходе медицинского освидетельствования. После этого проводится профессиональный психологический отбор, а затем заседание призывной комиссии.

С учетом годности к службе по состоянию здоровья, уровня образования, профотбора призывными комиссиями буду приняты решения о призыве в соответствующий вид и род вооруженных сил или об освобождении от службы.

О датах прибытия для отправки в сборные пункты призывникам сообщат в ходе заседаний комиссии.

Также в ходе совещания Герасимов сообщил, что в 2020 году выпускники школ не будут призываться в армию. Им дадут возможность сдать ЕГЭ и поступить в вузы.


1 апреля в России начался военный призыв, но из-за пандемии новобранцы отправятся к месту службы не раньше, чем 20 мая. Сначала они сдадут тест на коронавирус, а по прибытии в часть молодых людей отправят на двухнедельный карантин.

Сборные пункты при военкоматах перешли на особый режим работы, на входах установлено сразу несколько постов спецконтроля.

Указ о начале весеннего призыва 30 марта подписал президент России Владимир Путин. В нем сказано, что армию пополнят 135 тыс. человек.

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