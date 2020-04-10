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Конфликтная ситуация разрешилась простым пролетом российских бомбардировщиков

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российские и турецкие военные в третий раз попытались провести совместное патрулирование стратегической трассы М-4 (Латакия – Алеппо). Колонна выдвинулась со стороны Саракиба, однако, пройдя всего несколько километров, была вынуждена остановиться.

На ее пути вооруженные боевики и представители оппозиции перегородили шоссе, угрожая нападением. Попытка обстрелять конвой была пресечена турецкими военными, которые блокировали боевиков. В целях недопущения создания конфликтной ситуации, тем более, что среди исламистов было много гражданских лиц, военные повернули обратно.

Впрочем, «непримиримые» недолго праздновали победу. В небе над Идлибом появились самолеты ВКС РФ. Российские бомбардировщики пронеслись над толпой боевиков, заставив их разбежаться и спрятаться в укрытиях.

Российские военные не наносили авиаударов, но они усилили свое присутствие в небе над мухафазой Идлиб. Источник из сирийских вооруженных сил сообщил «Al-Masdar News», что российские вооруженные силы провели на этой неделе несколько разведывательных полетов для наблюдения за боевиками, которые собирались в разных частях мухафазы. Он добавил, что Сирийская арабская армия (САА) ожидает от России «зеленого света» для возобновления своих полевых операций в мухафазе Идлиб», - пишет арабская пресса.

Аналитики обращают внимание, что российский ультиматум исламским террористам, требующий покинуть район буферной зоны вдоль шоссе М-4, закончился ещё неделю назад. В свою очередь непримиримые боевики его отвергли и начали укреплять свои позиции вдоль трассы, перебрасывая в этот район артиллерию и бронетехнику. Вероятно, только проблемы, возникшие с распространением пандемии, мешают России дать «отмашку» Дамаску на проведение наступательной операции, считает Free News.

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Страны
Россия
Сирия
Турция
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