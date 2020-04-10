Беспилотники Ирана «гуляют» в зоне ответственности американской ПВО

Иран получил полную «картинку» размещения военной техники и систем ПРО / ПВО на американских базах, расположенных на Ближнем Востоке.

По имеющейся информации, опубликованной в сети Твиттер, иранские военные с помощью удаленного доступа научились взламывать системы противовоздушной и противоракетной обороны «Patriot». Для этого были использованы разведывательные беспилотники, которые транслировали излучение комплексов РЭБ, подавляя радиолокационные станции США.

В качестве доказательств Тегеран опубликованы фотографии, на которых показано, как иранский БПЛА беспрепятственно проводит облёт крупнейших американских военных баз на территории соседнего Ирака и на западном побережье Персидского залива. При этом ЗРК «Patriot» его не видят, хотя должны были обнаружить при подлете на расстояние 50 километров.

Такая же ситуация наблюдалась в небе над Саудовской Аравией, где иранские беспилотники сняли все, что хотели увидеть и при этом не были обнаружены ни одной системой противовоздушной обороны.

На данный момент неизвестно, каким образом иранским военным удалось достичь такого успеха. Впрочем, по мнению специалистов, значительную роль в этой операции сыграли поставленные Ирану новейшие российские средства радиоэлектронной борьбы, которые отключили американские системы ПВО.