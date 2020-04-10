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«Адмирал Владимирский» и «Маршал Геловани» встретились в Антарктиде

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Источник изображения: vpk-news.ru

«Океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» и гидрографическое судно «Маршал Геловани» встретились в Антарктиде», сообщает Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

«Сегодня в 10.00 (мск) в назначенном районе у берегов Антарктиды состоялась встреча океанографического исследовательского судна Балтийского флота «Адмирал Владимирский» и гидрографического судна Тихоокеанского флота «Маршал Геловани». Встреча состоялась в рамках кругосветной экспедиции организованной Главным командованием ВМФ и посвященной 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 250-летию со дня рождения И.Ф. Крузенштерна. Экспедиция стартовала в декабре 2019 года и продлится до июня текущего года», - сообщил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов по результатам рабочего совещания, на котором по каналам видеосвязи обсуждался ход кругосветной экспедиции ВМФ. 

«В точке встрече экипажи судов обменялись визитами, а старшие на борту ОИС «Адмирал Владимирский» и ГС «Маршал Геловани» обсудили итоги уже проведенных этапов экспедиции и  задачи дальнейших океанографических исследований по утвержденному плану» - сказал Главком ВМФ. 

«Вне всяких сомнений, что эта кругосветная экспедиция станет достойным продолжением летописи исследований Антарктиды, которые проводятся гидрографами Военно-Морского Флота России. Первые 5 этапов кругосветной экспедиции показали профессионализм военных моряков, которые работают в тесном взаимодействии с Русским Географическим Обществом», - сообщил Адмирал Николай Евменов

Главком ВМФ, также, отметил, что экипаж гидрографического судна «Маршал Геловани» выполнит свой объем задач в море Дюрвиля по исследованию точки Южного магнитного полюса. Ранее, в море Дюрвиля, океанографическое исследовательское судно  ВМФ России «Адмирал Владимирский»   уже  провело ряд  результативных океанографических исследований с целью уточнения местоположения точки Южного магнитного полюса. в антарктическом море Дюрвиля».

«В Главном командовании ВМФ в Адмиралтействе  производится  ежесуточный анализ  данных по кругосветной экспедиции во взаимодействии с   Центром Русского Географического Общества при Главном командовании ВМФ России» - подчеркнул Адмирал Николай Евменов.

Море Дюрвиля — окраинное море тихоокеанского сектора Южного океана, между 136° и 148° восточной долготы. Омывает Землю Адели (Восточная Антарктида). Южная часть моря находится в пределах материковой отмели с глубиной менее 500 м, северная - с глубиной до 3610 м. Большую часть года покрыто дрейфующими льдами. Большое количество  айсбергов.

«Уверен, что сложные навигационные условия в акватории моря Дюрвиля не станут помехой для выполнения задач нашими гидрографами, имеющими уникальный опыт проведения исследований», - отметил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов.

В ходе экспедиции, которая продлится до июня месяца 2020 года,  наряду с ОИС «Адмирал Владимирский» на различных маршрутах в ней принимают участие гидрографическое судно «Маршал Геловани» и океанографическое исследовательское судно «Янтарь».  Маршрут экспедиции был спланирован таким образом, чтобы в день открытия Антарктиды, 28 января 2020 г., ОИС  «Адмирал Владимирский» и ОИС  «Янтарь»  прибыли к российской антарктической станции «Беллинсгаузен», где совместно с личным составом станции провели памятные мероприятия.  Экспедиция проводится в тесном взаимодействии с Русским Географическим Обществом. 

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