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Военно-промышленный курьер

ВКС России расслабились, считают военные Японии

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Источник изображения: vpk-news.ru

По опубликованным данным Минобороны Японии за прошедший финансовый год (закончился 31 марта) интенсивность полетов военных самолетов России у границ страны снизилась примерно на треть, а военной авиации Китая немного возросла.

Как отмечают эксперты «Оперативной линии», в опубликованном традиционном годовом обзоре интенсивности полётов иностранной авиации вблизи своих границ японское военной ведомство указывает, что российская авиация отметилась 268 раз в истекшем году против 343 раз в 2018 году. 

Полеты авиации Китая наоборот возросли с 675 в истекшем году против 628 - в 2018-м.

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Страны
Китай
Россия
Япония
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