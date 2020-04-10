ВКС России расслабились, считают военные Японии

По опубликованным данным Минобороны Японии за прошедший финансовый год (закончился 31 марта) интенсивность полетов военных самолетов России у границ страны снизилась примерно на треть, а военной авиации Китая немного возросла.

Как отмечают эксперты «Оперативной линии», в опубликованном традиционном годовом обзоре интенсивности полётов иностранной авиации вблизи своих границ японское военной ведомство указывает, что российская авиация отметилась 268 раз в истекшем году против 343 раз в 2018 году.

Полеты авиации Китая наоборот возросли с 675 в истекшем году против 628 - в 2018-м.