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Российская газета

Балтийский флот подготовился к борьбе с вирусами

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Источник изображения: rg.ru

На Балтийском флоте, где повышена готовность по профилактике распространения вирусных инфекций, состоялась тренировка подразделений радиационной, химической и биологической защиты, военных медиков, военной полиции и специалистов инженерных войск и материально-технического обеспечения.

Тренировка прошла в одной из воинских частей флота. Подразделения РХБ-защиты обработали специальным дезинфицирующим раствором объекты и территорию части, военную и специальную технику. Для этого использовались авторазливочные станции АРС-14КМ.

Кроме того, с вирусами боролись инженерно-технические передвижные комплексы химической защиты, дегазационные войсковые комплекты, тепловые машины специальной обработки техники ТМС-65У, комплексы полевых лабораторий КЛП-10, специальная инженерная техника.

Между тем

Военнослужащие флотских подразделений радиационной, химической и биологической защиты проводят ежедневную дезинфекцию территорий воинских частей и объектов Балтийского флота в Калининградской области и Кронштадте.

Дезинфекции специальным раствором подвергаются здания и внутренние помещения воинских частей, штабов, казарм, столовых. Кроме того, на контрольно-пропускных пунктах воинских частей прибывающим на службу военнослужащим измеряют температуру, опрашивают о состоянии здоровья.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.


Светлана Песоцкая (Калининград)

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