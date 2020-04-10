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Российская газета

Всех призывников перед отправкой в войска протестируют на коронавирус

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Источник изображения: Александр Мельников / РИА Новости

Все призывники, отправляющиеся со сборных пунктов в войска, пройдут тестирование на коронавирус. Об этом рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов на служебном совещании.

Он отметил, что новобранцев также обеспечат медицинскими масками на время следования к местам прохождения военной службы. Герасимов поручил также организовать встречу и перевозку прибывающего в войска пополнения, исключив перемещение военнослужащих общественным транспортом. "Прибывшее пополнение определить на двухнедельный карантин, организовав их размещение, питание и подготовку отдельно от остального личного состава воинский частей", - сказал начальник Генштаба.

Он подчеркнул, что увольнение военнослужащих по призыву необходимо провести в установленные законом сроки.


Александр Степанов

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