Число строителей инфекционных медцентров Минобороны увеличили до 7,6 тыс. человек

Миниобороны РФ увеличило количество военных строителей, которые участвуют в возведении 16 инфекционных центров для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-2019. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил замглавы военного ведомства Тимур Иванов.

«На сегодняшний день количество задействованных на возведении этих капитальных объектов увеличилось с 3,5 тысячи до 7,6 тысячи человек», — цитирует замминистра телеканал «Звезда». Он добавил, что строительство, в котором задействовано 800 единиц техники, ведется с опережением графика. Работы ведутся круглосуточно в три смены.

Иванов подчеркнул, что одновременно в каждый из строящихся центров будет организована поставка оборудования и медицинской техники.

«Каждый центр будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации», — рассказал замминистра.

​До конца месяца планируется завершить строительство восьми таких центров в Одинцове, Подольске, Волгограде, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Оренбурге, Улан-Удэ и Уссурийске.

Первым будет сдан медцентр в Нижнем Новгороде, затем — в Одинцове, а остальные будут сданы до 15 мая.

7 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы (ВС) России продемонстрировали полную готовность к борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 в ходе внезапной проверки.

По последним данным, на 9 апреля в России зафиксирован 10 131 случай коронавируса, в том числе 1459 — за последние сутки. За весь период зарегистрировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.