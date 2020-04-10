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Роботы построят гигантский телескоп на Луне

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Источник изображения: Изображение: Saptarshi Bandyopadhyay

Ученые НАСА предложили построить внутри кратера на обратной стороне Луны гигантский радиотелескоп диаметром один километр. Об этом сообщает издание Science Alert.

Согласно задумке, роботизированные луноходы натянут проволочную сетку в кратере, собственный диаметр больше диаметра телескопа и может достигать пяти километров. В центре будет установлен подвесной приемник. Весь процесс может быть автоматизирован и не требовать участия людей-операторов.

Lunar Crater Radio Telescope (LCRT) мог бы использоваться для наблюдения за радиоволнами, которые нельзя обнаружить с земной поверхности из-за помех со стороны ионосферы и многочисленных источников радиошума. Если планы НАСА станут реальностью, LCRT окажется самой большой антенной с заполненной апертурой в Солнечной системе. Такая антенна представляет собой вогнутую тарелку, которая фокусирует сигнал от наблюдаемого объекта на приемнике.

LCRT охватывал бы диапазон длин волн 10–50 метров (полоса частот 6-30 мегагерц), который до сих пор не использовался для наблюдений. Это позволило бы совершить новейшие научные открытия в области космологии ранней Вселенной.

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