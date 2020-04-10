ВВС США отправили первую систему лазерного оружия на испытания за рубеж

Как сообщил американский ресурс "Task & Purpoise", Исследовательская лаборатория ВВС США (The Air Force Research Laboratory - AFRL) передала первую установку быстроразвертываемого подвижного наземного боевого лазерного комплекса HELWS (High Energy Laser Weapon Systems) на 12-месячные испытания за пределы континентальной части (OCONUS) США.

Экспериментальный образец на базе легкого вездехода Polaris MRZR боевой машины легкого быстроразвертываемого подвижного наземного боевого лазерного комплекса HELWS (High Energy Laser Weapon Systems) для борьбы с малыми беспилотными летательными аппаратами (с) Raytheon

Управление ВВС США по стратегическому развитию и испытаниям (The Air Force Strategic Development Planning & Experimentation Office - SDPE), расположенное на авиабазе Райт-Паттерсон (штат Огайо), возглавляет программу, говорится в опубликованном AFRL сообщении. Система заявлена в качестве первого высокоэнергетического лазерного оружия ВВС и предназначена для борьбы с малыми беспилотными летательными аппаратами.

Принимающее боевое командование будет использовать лазер против небольших беспилотных авиационных систем, сообщил директор по оборонным испытаниям SDPE Майкл Джирджис.

Согласно заявлению лаборатории, новый лазер будет испытан вместе с еще одной инновацией AFRL, предлагающей электронную технологию уничтожения "роев дронов" - опытной системой с высокочастным излучателем THOR (Tactical High Power Operational Responder).

"THOR - это революция в направленной энергии", - заявил доктор Келли Хамметт, директор AFRL по направленной энергии. "Беспилотники становятся все более распространенными и могут использоваться в качестве оружия, предназначенного для нанесения ущерба нашим военным базам из зоны недосягаемости. Мы создали систему оружия THOR как средство защиты от угроз такого типа. THOR с его противоэлектронной технологией может уничтожать рой дронов с высокой огневой производительностью. Эта способность станет удивительным активом для наших войск и национальной безопасности".

Всего за время годичных испытаний ВВС оценят пять разных систем, в том числе СВЧ-комплекс высокой мощности PHASER High Power Microwave (HPM) корпорации Raytheon, сообщает AFRL.

Полевые испытания начались в январе 2018 года, когда заместитель начальника штаба ВВС США генерал Стивен Уилсон предложил ВВС поэкспериментировать с системами направленной энергии с целью "дать войскам принципиально новые возможности", сообщает AFRL.

Ранее SDPE успешно провело испытания лазерных и высокомощных СВЧ-систем осенью 2018 года на ракетном полигоне Уайт Сэндс в Нью-Мексико и осенью 2019 года на учениях Maneuver Fires Integrated Experiment (MFIX) в Форт-Силл (штат Оклахома).

По словам Джирджиса, следующие 12 месяцев позволят AFRL "определиться, как ВВС хотят продвигаться вперед в применении одновременно и высокоэнергетических лазеров, и СВЧ высокой мощности против малых дронов". "Функционал этих систем должен быть испытан в боевых условиях в течение 12 месяцев", - сказал он.

Cо стороны bmpd напомним, что недорогой легкий быстроразвертываемый подвижный наземный боевой лазерный комплекс High Energy Laser Weapon Systems (HELWS) для борьбы с малыми беспилотными летательными аппаратами разработан AFRL совместно с корпорацией Raytheon. В августе 2019 года ВВС США выдали Raytheon контракт в 23,818 млн долл на разработку, постройку и испытания двух опытных образцов HELWS, включая проведение их 12-месячных полевых испытаний за пределами континентальной территории США. Работы должны быть завершены к 1 ноября 2020 года.

Комплекс HELWS должен монтироваться на легком автомобиле (пикапе или багги - экспериментальный образец был установлен на легком вездеходе Polaris MRZR) и управляться одним оператором. Лазерная установка совмещена с электронно-оптической системой обнаружения целей (БЛА). Заряд батарей должен обеспечивать 4-часовую работу в режиме дежурства и от 20 до 30 лазерных выстрелов. Зарядка батарей комплекса должна обеспечиваться от бытовой электросети в 220 вольт.