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ЦАМТО

Амурский судостроительный завод возобновил производство после недели профилактики

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Строящийся корвет "Резкий" (заводской номер 2104).проекта 20380 в эллинге ПАО "Амурский судостроительный завод". Комсомольс-на-Амуре, декабрь 2019 года
Строящийся корвет "Резкий" (заводской номер 2104).проекта 20380 в эллинге ПАО "Амурский судостроительный завод". Комсомольс-на-Амуре, декабрь 2019 года.
Источник изображения: Министерство обороны России

ЦАМТО, 9 апреля. После недельного перерыва, вызванного мерами по профилактике распространения коронавирусной инфекции, Амурский судостроительный завод (входит в АО "ОСК") возобновил работу на заказах гражданского и военного направлений.

К работе приступили работники цехов и отделов основного и вспомогательного производств, за исключением заводчан старше 65 лет, беременных женщин и сотрудников с хроническими заболеваниями.

С соблюдением всех необходимых мер, включающих контроль температуры тела работников, соблюдение 1,5-метровой дистанции на проходной и выдачу масок, начался трудовой день на АСЗ. Для разных категорий работников разработан специальный график начала и окончания рабочего дня с тем, чтобы исключить массовое скопление людей при входе и выходе.

В течение рабочего дня руководители всех уровней будут обязаны следить за строгим соблюдением мер безопасности в сложной эпидемиологической обстановке. Для недопущения распространения коронавируса на АСЗ предусмотрены влажные уборки всех бытовых и рабочих помещений дважды в сутки, а также обработка помещений специальными дезинфицирующими растворами. Заводчанам настойчиво рекомендуют мыть руки антибактериальным мылом и проветривать офисы.

Руководство предприятия отмечает, что для соблюдения мер безопасности было закуплено порядка 17 тыс. респираторов и 10 тыс. пар резиновых перчаток. Помимо того, на предприятии имеется 1,5-тонный запас антисептиков и большое количество обеззараживающих веществ.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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