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ЦАМТО

Gulf Island Shipyard построит дополнительные океанские буксиры T-ATS 6 для ВМС США

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Судно класса T-ATS
Судно класса T-ATS.
Источник изображения: U.S. Navy image

ЦАМТО, 9 апреля. МО США объявило о заключении командованием систем вооружения ВМС США с Gulf Island Shipyards дополнительного контракта, являющегося реализацией опциона к базовому соглашению N00024-18-C-2207 и предусматривающего постройку двух дополнительных спасательно-буксировочных судов класса T-ATS 6.

Стоимость соглашения составляет 129,925 млн. долл. Контракт также включает опционы, предполагающие оказание услуг, связанных с проектированием и постройкой буксиров данной серии. Работы будут выполняться на предприятии в Хума (шт.Луизиана) и, как ожидается, будут завершены к октябрю 2022 года.

Как сообщал ЦАМТО, компания Gulf Island Shipyards заключила контракт стоимостью 63,5 млн. долл. на разработку проекта и постройку головного спасательно-буксировочного судна T-ATS 6 в марте 2018 года. Он содержал опционы на постройку семи дополнительных кораблей серии, в случае реализации которых, общая сумма заказа может составить 522,7 млн. долл. В мае 2019 года командование ВМС США реализовало опционы на разработку рабочего проекта и постройку второго и третьего кораблей данного типа: (T-ATS 7) "Чероки Нэйшн" (Cherokee Nation) и (T-ATS 8) "Сагино Оджибве Ашинаабек" (Saginaw Ojibwe Anishinabek). Их стоимость составила 128,5 млн. долл.

Закладка киля головного судна T-ATS 6 "Навахо" состоялась на предприятии Gulf Island Shipyard 30 октября 2019 года. Киль второго корабля, T-ATS 7 "Чероки Нэйшн" (Cherokee Nation), был заложен 12 февраля 2020 года.

Корабли класса "Навахо" обеспечат ВМС США возможности буксировки, эвакуации и спасения судов в океанской зоне для поддержки операций флота. В настоящее время данные задачи выполняются тремя океанскими буксирами класса "Поухатан" (T-ATF-166) и двумя спасательными судами T-ARS 50, срок службы которых истекает в 2020 году.

Как планируется, длина корабля класса "Навахо" составит 263 фута, максимальная ширина – 59 футов, грузоподъемность – около 2000 т. Около 6000 кв. футов палубного пространства предназначено для размещения подъемного и спасательного оборудования.

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Страны
США
Продукция
F-16
Проекты
2020-й год
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