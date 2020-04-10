Убийца подлодок: NI оценил проект российской АПЛ "Лайка"

Американский журнал The National Interest заинтригован тем, что в России создают подлодку нового проекта.

Модель российской перспективной АПЛ пятого поколения "Лайка". Фото https://t.co/U6YfUgvZ2K pic.twitter.com/5LRpecn2aF — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) December 27, 2019

Издание The National Interest рассказало о создании Россией АПЛ пятого поколения проекта 545 под шифром "Лайка". Подстегнул интерес журнала к разработке эксперт по подводным лодкам и обозреватель Forbes Саттон. Он обратил внимание на модель новой субмарины неизвестного типа, показанную ранее в телесюжете на российском ТВ

Саттон полагает, что русские намеренно могут дразнить западных аналитиков, не предоставляя много информации о подлодках, которые придут на смену "Акуле" и "Сьерре" - так в НАТО называют советские АПЛ проектов "Щука-Б" и "Барракуда".

Новую российскую субмарину автор называет прямым ответом АПЛ ВМС США типа "Вирджиния". Множество новых конструктивных особенностей позволят ей конкурировать с западными субмаринами.

Ее водоизмещение (11 340 тонн) значительно больше, чем у "Вирджинии" (7 800 тонн). Российская лодка сможет погружаться на 600 метров, максимальная глубина погружения американской соперницы - менее 500 метров.

У "Лайки" будет более универсальный арсенал, чем у ее американского аналога. Он может включать в себя целый ряд противолодочных вооружений. В частности, высокоскоростные торпеды "Хищник", универсальные самонаводящиеся торпеды УСЭТ-80 и универсальные противолодочные минно-торпедные комплексы МТПК-1.

Основываясь на открытой информации автор допускает, что Россия планирует создать около десятка "Лаек". Впрочем, он отмечает, что проект этот очень затратный и вряд ли строительство начнется до 2023 года.

Олег Корякин