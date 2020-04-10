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Военное обозрение

В Сети появилось видео испытаний украинской ПКР «Нептун»

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Источник изображения: ГК "Укроборонпром"

В Сети появилось видео испытаний украинской противокорабельной ракеты "Нептун". Ролик размещен на канале Defense Express Channel на YouTube.

На видео видно, как производится пуск ракеты из наземной пусковой установки, полет ракеты над морской акваторией и поражение плавучей мишени (лихтер с мишенной сеткой). По заявлению разработчиков, в ходе испытания ракета с инертной боевой частью успешно поразила плавучую мишень на дистанции 75 км.

Как ранее сообщалось, стрельбы проходили на государственном испытательном полигоне вооруженных сил Украины "Алибей" в Одесской области.

Согласно данным, представленным Минобороны Украины, 2 апреля 2020 года впервые было произведено испытание противокорабельной ракеты Р-360 украинского противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун" с установленной на ракете активной радиолокационной головкой самонаведения (АРЛГСН). До этого все испытания проводились без головки самонаведения.

Отмечается, что комплекс впервые самостоятельно обнаружил и поразил цель на дальности 75 километров.

Как заявили в Киеве, активную радиолокационную головку самонаведения ракеты Р-360 создает киевская компания ООО "Радионикс", разработку комплекса ведет Киевское конструкторское бюро "Луч".

О планах постановки на вооружение ПКР "Нептун" ничего не сообщается, имеется информация, что на 2020 год финансирование на данную разработку не выделено.

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Страны
Украина
Компании
Луч ГосККБ (Украина)
Луч КБ
Укроборонпром
Проекты
2020-й год
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