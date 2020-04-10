Уже четвёртый по счёту американский авианосец оказался в условиях карантина

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Матрос атомного авианосца CVN-68 USS Nimitz оказался зараженным. На прошлой неделе у него были обнаружены соответствующие симптомы.

Последующий анализ показал, что военный моряк был инфицирован COVID-19.

Об этом сообщило издание Politico.

Матроса эвакуировали с корабля и госпитализировали. Командование ВМС США распорядилось отследить все контакты зараженного военнослужащего и проверить этих лиц на наличие инфекции. На боевом корабле объявлен карантин.

Среди членов экипажа есть еще один заболевший, но это обнаружили, когда он был не на корабле.

Это уже четвертый атомный авианосец ВМС США, где выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Сложную ситуацию также переживает USS Theodore Roosevelt. Этот авианосец базируется на острове Гуам. Там зарегистрировано более 230 зараженных COVID-19. Сейчас несколько тысяч американских военных моряков находятся в изоляции в гостиничных номерах на острове.

Капитана корабля Бретта Крозье сняли с должности после его обращения к военно-морскому командованию с предложением удалить большую часть экипажа с корабля из-за угрозы распространения инфекции.

Случаи коронавирусного заражения выявлены также на атомных авианосцах ВМС США Ronald Reagan и Carl Vinson.