Войти
Военное обозрение

Уже четвёртый по счёту американский авианосец оказался в условиях карантина

108
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Матрос атомного авианосца CVN-68 USS Nimitz оказался зараженным. На прошлой неделе у него были обнаружены соответствующие симптомы.

Последующий анализ показал, что военный моряк был инфицирован COVID-19.

Об этом сообщило издание Politico.

Матроса эвакуировали с корабля и госпитализировали. Командование ВМС США распорядилось отследить все контакты зараженного военнослужащего и проверить этих лиц на наличие инфекции. На боевом корабле объявлен карантин.

Среди членов экипажа есть еще один заболевший, но это обнаружили, когда он был не на корабле.

Это уже четвертый атомный авианосец ВМС США, где выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Сложную ситуацию также переживает USS Theodore Roosevelt. Этот авианосец базируется на острове Гуам. Там зарегистрировано более 230 зараженных COVID-19. Сейчас несколько тысяч американских военных моряков находятся в изоляции в гостиничных номерах на острове.

Капитана корабля Бретта Крозье сняли с должности после его обращения к военно-морскому командованию с предложением удалить большую часть экипажа с корабля из-за угрозы распространения инфекции.



Случаи коронавирусного заражения выявлены также на атомных авианосцах ВМС США Ronald Reagan и Carl Vinson.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
Проекты
Nimitz
Авианосец
Похожие новости
12.12.2019
Иранские малые военные корабли окружили 12-ю американскую авианосную группу
29.10.2018
Москва уже знает, как потопить американские корабли в Арктике [+ВИДЕО]
09.03.2016
США развертывают армаду в Южно-Китайском море
29.02.2016
Французские подводники сохраняют высокий уровень подготовки
14.05.2015
Курс в будущее или на рифы?
25.11.2009
Raytheon усовершенствует программное обеспечение американских эсминцев будущего
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.04 02:15
  • 1
Охота подешевле: Ми-28Н ждет бюджетная модернизация
  • 10.04 01:10
  • 3
Армия США получила первую партию новых снайперских винтовок M110A1
  • 10.04 00:40
  • 3
Командир сверхсекретного отряда ВВС США рассказал о ненадежности советских МиГов
  • 09.04 23:54
  • 3
На авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" выявлено уже более 200 заболевших коронавирусом
  • 09.04 20:43
  • 3
Обстрел самолета США из гранатомета сняли на видео
  • 09.04 18:23
  • 6
Новый калибр может изменить тактику боя
  • 09.04 17:39
  • 55
Новый способ ведения боя
  • 09.04 17:31
  • 28
Российский «Циркон» оказался неточным
  • 09.04 17:06
  • 34
Кому выгодно убийство экономики
  • 09.04 16:51
  • 87
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 09.04 14:56
  • 132
Страна не работает до 30 апреля
  • 09.04 14:44
  • 12
В NASA рассчитывают, что россияне и американцы будут летать в космос на кораблях обеих стран
  • 09.04 14:06
  • 1
В МИД РФ напомнили о статусе космического пространства
  • 09.04 13:58
  • 1
Нецелесообразно: кого не позовут на парад Победы
  • 09.04 13:57
  • 1
«Захват территорий»: в России оценили планы Трампа на Луну