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Два фрегата с «Калибрами» возвращаются в Севастополь

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Источник изображения: vpk-news.ru

Фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен», выполнявшие задачи в Средиземном море у берегов Сирии, возвращаются в Севастополь, сообщил в четверг Черноморский флот (ЧФ).

«Одновременно два фрегата Черноморского флота начали прохождение проливов Дарданеллы и Босфор в направлении Чёрного моря. Фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» возвращаются в главную базу Черноморского флота город-герой Севастополь из дальней морской зоны», - сообщает Интерфакс-АВН со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Ранее сообщалось, что «Адмирал Макаров» присоединился к российской эскадре в Средиземном море в конце февраля. «Адмирал Эссен» выполнял задачи в Средиземном море с декабря 2019 года, в январе сообщалось, что корабль пополнил запасы на Кипре.

«Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» оснащены крылатыми ракетами большой дальности «Калибр.

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. Она включает около 10 боевых кораблей и судов обеспечения. В сентябре 2019 года российские военные сообщали о двух подлодках, выполняющих задачи в Средиземном море.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме «Хмеймим» и база ВМФ в Тартусе.

7 апреля командующий российской группировкой в Сирии генерал-полковник Евгений Устинов сообщил, что российские военные в Сирии усилили санитарные меры на фоне ситуации с коронавирусом, заболевших нет.

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