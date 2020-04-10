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Новый «Союз» отправил на МКС очередную смену космонавтов

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Экипаж «Союз МС-16»
Экипаж «Союз МС-16» в составе Анатолия Иванишина (командир) и Ивана Вагнера (бортинженер-1), астронавта NASAКристофера Кэссиди (бортинженер-2).
Источник изображения: vpk-news.ru

Космический корабль «Союз МС-16» в штатном режиме отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а» на целевой орбите, сообщили в Роскосмосе.

На борту корабля находится экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина (командир) и Ивана Вагнера (бортинженер-1), астронавта NASAКристофера Кэссиди (бортинженер-2). В настоящее время «Союз МС-16» продолжает автономный полет к Международной космической станции под управлением специалистов Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС в Центре управления полётами в Королёве.

«Сегодняшний пуск стал первым для ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем семейства «Союз МС» и экипажем на борту (запуск в беспилотном режиме состоялся 22 августа 2019 года). Ракета «Союз-2.1а» пришла на смену «Союзу-ФГ»  в миссиях по доставке космонавтов и астронавтов на космическую станцию», - отметили в Роскосмосе.

В госкорпорации обратили внимание на то, что ракета-носитель «Союз-2.1а» предназначена для вывода на околоземную орбиту различных космических аппаратов, в том числе кораблей и спутников. Цифровая система управления ракеты создана инженерами НПО автоматики (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»): на нее установлен комплект базовых блоков семейства «Малахит». Главное преимущество ракеты «Союз-2.1а» по сравнению с «Союзом-ФГ» - это цифровая, а не аналоговая система управления.

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