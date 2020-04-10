ВВС Катара сформировали эскадрилью истребителей "Рафаль" на авиабазе "Тамим"

ЦАМТО, 9 апреля. Как сообщило издание Arabian Aerospace, французская компания Dassault Aviation на текущий момент поставила ВВС Катара три партии истребителей "Рафаль" (в общей сложности 15 самолетов). Первая эскадрилья уже сформирована и размещена на новой авиабазе "Тамим" в Духане.

Как сообщал ЦАМТО, базовое соглашение (меморандум о взаимопонимании), предусматривающее поставку ВВС Катара 24 истребителей "Рафаль" (6 одноместных и 18 – двухместных), было подписано в Дохе 4 мая 2015 года. Контракт также предусматривал продажу управляемых ракет класса "воздух-воздух" MICA и "Метеор", крылатых ракет "Скальп-EG" компании MBDA, модульных боеприпасов AASM класса "воздух-земля" компании Sagem, обучение 36 катарских пилотов, 100 техников, подготовку катарских офицеров разведки. Соглашение вступило в силу в декабре 2015 года после перевода Катаром авансового платежа. Общая стоимость продажи оценивается в 6,7 млрд. евро. По данным издания, покупка кредитуется японскими банками.

Dassault Aviation 7 декабря 2017 года объявила о подписании с ВС Катара соглашения о сотрудничестве и реализации опциона на поставку 12 дополнительных истребителей "Рафаль". Данное соглашение вступило в силу 27 марта 2018 года.

Таким образом, в общей сложности ВВС Катара должны получить 36 французских истребителей. По данным французских СМИ, Катар также может реализовать опцион на поставку 36 дополнительных самолетов.

Катарский истребитель "Рафаль" отличаются от поставленных ВС Франции и Египта. Вместо подвесного контейнера целеуказания "Дамоклес" (Damocles) французской Thales он оснащается контейнерной системой AN/AAQ-33 "Снайпер-ATP" американской Lockheed Martin. Этот контейнер уже испытывается на одном из "Рафалей". Кроме того, катарские "Рафали" получат нашлемную систему целеуказания TARGO-II производства израильской компании Elbit Systems.

Летные испытания первого двухместного истребителя "Рафаль", предназначенного для ВВС Катара, начались в Бордо-Мериньяк во Франции 28 июня 2016 года, а одноместного – 27 марта 2017 года. Эти самолеты позднее были переданы в летно-испытательный центр ВВС Франции на авиабазе "Истр" для дополнительных испытаний. 6 февраля 2019 года Dassault Aviation на предприятии в Мериньяке официально передала Катару первый самолет "Рафаль" (двухместный, б.н. QA202) в рамках контракта 2015 года.

Первая партия из пяти истребителей (4 одноместных и один двухместный) прибыла в Катар 5 июня 2019 года. Вторая партия (два двухместных и три одноместных "Рафаля") совершила посадку на авиабазе "Тамим" 3 июля 2019 года. Третья партия истребителей (пять одноместных самолетов) прибыла в Катар 3 сентября 2019 года.

По данным ЦАМТО, информация Arabian Aerospace не вполне точна. Так, в декабре 2019 года перелет на авиабазу "Тамим" совершили еще 5 самолетов (двухместный QA205 и одноместные QA212, QA213, QA214, QA226), а 25 февраля – еще три истребителя (двухместный QA206 и два одноместных QA215 и QA227). Таким образом, сейчас в Катаре находятся 23 самолета. Как ожидается, все заказанные истребители будут поставлены Военно-воздушным силам Катара к 2022 году.

В рамках программы поддержки ВВС Франции обучают личный состав первой эскадрильи ВВС Катара (всего 250 человек), в том числе 36 летчиков и 100 инженеров и техников. Новая катарская эскадрилья получила официальное название "Аль-Адият" (100-я сура Корана), о чем было объявлено в рамках состоявшейся 6 февраля 2019 года в Мериньяке торжественной церемонии.

Как недавно сообщили французские СМИ, пандемия COVID-19 не повлияет на экспортные поставки "Рафалей".