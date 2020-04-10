Sohu: инфекция ударила по военным операциям США за рубежом

Источник изображения: topwar.ru

Пандемия новой инфекции под угрозу прежние масштабы военной активности США за рубежом. Об этом пишет китайское издание Sohu, анализируя нерадостные перспективы американской политики в обозримом будущем.

США вплоть до настоящего времени лидируют среди государств по количеству войск и военных объектов, находящихся за пределами своей территории. Американские военные корабли, сухопутные подразделения, авиация, радиолокационные станции находятся буквально во всех частях света. Но теперь военное присутствие США во многих регионах мира оказалось под угрозой, причем не Россия или Китай, а вирусное заболевание приостановило активность американской военной машины.

В Тихом океане 4 авианосца ВМС США оказались изолированными из-за карантинных мероприятий. На кораблях есть зараженные коронавирусом моряки. Поскольку корабли являются замкнутыми пространствами, количество инфицированных только растет, и как воспрепятствовать повальной заболеваемости среди личного состава кораблей, находящихся в плавании, в командовании ВМС США не знают. Единственный выход – объявить корабли на карантине, но это фактически нивелирует их значение как боевых единиц на весь период борьбы с коронавирусом.

По данным Sohu, от распространения вируса более всего страдает USPACOM – Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США, которому подчиняются практически все американские военно-морские, военно-воздушные и сухопутные силы, размещенные в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Именно тихоокеанские корабли ВМС США стали первыми очагами распространения коронавируса на американском флоте.

В структуру USPACOM входят Тихоокеанский флот США, Командование Корпуса морской пехоты США на Тихом океане, Командование Военно-воздушными силами США на Тихом океане, Командование Сухопутных войск США на Тихом океане, Командование силами США в Корее, Командование силами США в Японии, Командование сил специальных операций в Корее и Командование сил специальных операций на Тихом океане.

Источник изображения: topwar.ru

Авианосец ВМС США «Теодор Рузвельт» стал первым кораблем подобного класса, на котором началась настоящая эпидемия коронавируса среди личного состава. Это привело к скандалу, захлестнувшему весь американский флот и приведшему к отставке руководителя военно-морского ведомства.

Командир авианосца Бретт Крозье написал рапорт с просьбой об экстренной помощи, после чего исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли обвинил офицера в том, что он поднял беспричинную панику и отправил его в отставку. Но поднялась такая волна негодования в американском обществе, поддержанная ведущими СМИ, что уже через несколько дней министр обороны США Марк Эспер принял отставку самого и.о. министра ВМС Томаса Модли.

Конечно, такие бурные события в руководстве ВМС не способствуют и без того ухудшившейся боеспособности американского флота и вооруженных сил в целом. Что особенно значимо для военно-политических интересов США, эпидемией охвачены корабли и части, дислоцирующиеся в стратегически важных районах Азиатско-Тихоокеанского региона. Всем понятно, что находятся они там для обеспечения защиты американских интересов в глобальном противостоянии с Китаем. Снижение военной активности США в АТР неизбежно приведет к изменению баланса сил в регионе и к значительному усилению Китая.

Есть и еще одна причина снижения американской военной активности. Сейчас все силы и средства президент Дональд Трамп бросает на борьбу с эпидемией. В борьбе с вирусом задействованы и военнослужащие, причем для проведения различных мероприятий американским властям требуется все больше и больше солдат и офицеров. Но огромные контингенты размещены за пределами страны. Естественно, что кого-то будут перебрасывать в Соединенные Штаты. Вашингтон окажется и перед нерадостной перспективой сокращения финансирования обороны, особенно зарубежного военного присутствия.

Источник изображения: topwar.ru

Вооруженные силы невозможно представить себе без военной медицины, без подразделений химической и биологической защиты, однако сейчас они куда нужнее внутри самих США, чем за ее пределами. Будет иметь место и перераспределение соответствующего оборудования, средств защиты, лекарственных препаратов.

В странах Европы, в связи с недостаточной помощью со стороны США, после эпидемии стоит ожидать новой волны размышлений о целесообразности американского военного присутствия в европейских странах. Ведь, как показала практика, не так уж и помогают десятки тысяч американских солдат, размещенных в тех же Италии, Испании или Германии, при возникновении реальной угрозы европейской безопасности. Так что активность США будет сокращаться не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в Европе.