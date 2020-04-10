Второй гидрографический катер проекта 23370Г пойдет на Черноморский флот

изображение второго катера серии от КАМПО Источник изображения: КАМПО

Черноморский флот до конца этого года пополнится большим гидрографическим катером проекта 23370Г. Об этом сообщает пресс-служба флота.

В настоящее время катер находится на стапелях предприятия-изготовителя "КАМПО" в Подмосковье, где идет насыщение секций корпуса элементами корабельных систем жизнеобеспечения. Планируется, что в июле этого года секции катера будут доставлены на достроечную площадку предприятия в Севастополе, где пройдет окончательная сборка. После прохождения необходимых испытаний катер войдет в состав гидрографической службы Черноморского флота.

БГК "Александр Фирсов" заложен в августе 2019 года. Он является вторым в серии и первым серийным после головного катера "Михаил Казанский", который вошел в состав Балтийского флота в декабре прошлого года. Катер назван в честь гидрографа – капитан-лейтенанта Александра Фирсова, служившего в Великую Отечественную войну.

Всего согласно контракту на КАМПО за три года будет построена серия из трех катеров. Отмечается, что при проектировании БГК были учтены все самые современные требования Главкомата ВМФ к судам данного типа.

Суда проекта 23370Г предназначены для выполнения лоцмейстерских и гидрографических работ, постановки (съемки) и обслуживания плавучих предостерегательных знаков, доставки обслуживающего персонала, ремонтных бригад, продовольствия, топлива и других грузов на береговые объекты, в том числе расположенные на необорудованном побережье. Катера имеют возможность с помощью эхолота оперативно промерять глубины в местах постановки плавучих знаков.

Модульные гидрографические катера катамаранного типа проекта 23370Г являются новой версией многофункциональных судов проекта 23370М. Водоизмещение катера составляет около 140 тонн. Катера строятся в интересах Управления навигации и океанографии МО РФ для использования гидрографической службой ВМФ РФ.