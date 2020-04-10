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Российская газета

Крепкий и надежный: NI высоко оценил пулемет Калашникова

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Источник изображения: Виталий Тимкив/РИА Новости

Разработанный в начал 1960-х конструктором Михаилом Калашниковым пулемет ПК вызывает неподдельное уважение в США. Секрет успеха оружия, которое до сих пор используют во многих странах мира, заключается в феноменальной надежности пулемета.

Как отметил автор журнала The National Interest Калеб Ларсон, пулемет Калашникова является не только крепким и надежным, но и относительно легким - вес ПК с сошками составляет около 20 фунтов (примерно 9 килограммов).

Другим достоинством является использование боеприпаса калибром 7.62x54 мм , разработанного еще в 1891 году. Конструктивные особенности пулемета и патрона обеспечивают ПК высокие показатели кучности при стрельбе и низкую отдачу.

В 1969 году был представлен модернизированный ПКМ, который стал еще на 2,5 кг легче. Этот пулемет до сих пор используется Вооруженными силами России.


Николай Грищенко

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Страны
Россия
США
Продукция
ПКМ
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Калашников Михаил
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