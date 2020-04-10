Ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела на орбиту корабль "Союз МС-16" с новым экипажем МКС

Москва. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела на промежуточную орбиту транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-16" с новым российско-американским экипажем МКС, трансляцию пуска ведет "Роскосмос".

Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-16" в 11:14 мск штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а" и взял курс на МКС.

Ракета стартовала в 11:05 мск со стартового комплекса площадки № 31. На борту корабля "Союз МС-16" находится новый экипаж Международной космической станции (МКС) - космонавты "Роскосмоса" Анатолий Иванишин (командир корабля) и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Кристофер Кэссиди.