Войти
Известия.ru

С Байконура стартовал «Союз» полностью российской сборки

106
0
0
Источник изображения: Фото: «РИА Новости»/Пресс-служба «Роскосмоса»

С космодрома Байконур в 11:05 мск 8 апреля стартовала ракета-носитель «Союз 2.1а» полностью российской сборки с пилотируемым кораблем «Союз МС-16». Он доставит на Международную космическую станцию (МКС) экипаж в составе космонавтов «Роскосмоса» Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также астронавта NASA Криса Кэссиди. Трансляция ведется на сайте «Роскосмоса».

Все три ступени ракеты-носителя отделились в штатном режиме. Космический корабль выведен на орбиту и начал автономное движение к станции.

Как отмечает ТАСС, полет запланирован по шестичасовой схеме, «Союз МС-16» сделает четыре витка по орбите вокруг Земли. Стыковка с МКС запланирована на 17:15 мск 9 апреля.

Экспедиция продлится 196 суток. За это время экипажу предстоит принять два грузовых корабля «Прогресс», японский грузовой корабль HTV-9 и американский Cygnus. В мае также ожидается, что на МКС прибудет первый корабль Crew Dragon с экипажем.

Это первый пилотируемый запуск в этом году. Кроме того, «Союз МС-16» — первый пилотируемый корабль, отправившийся на орбиту на ракете-носителе «Союз-2.1а» с полностью российской системой управления. До этого пуски осуществлялись на ракете «Союз-ФГ», у которой система управления украинского производства.

На данный момент на МКС находятся россиянин Олег Скрипочка и американцы Эндрю Морган и Джессика Мейр. После прибытия на станцию Иванишина, Вагнера и Кэссиди они вернутся на Землю.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Япония
Продукция
Cygnus ГККС
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Прогресс ТГК
Союз ПКК
Союз РН
Союз-2 РН
Похожие новости
23.09.2019
Индикатором невесомости нового экипажа МКС станет игрушечный единорог
05.12.2016
"Прогресс" подвела третья ступень "Союза"
05.12.2016
В Россию вернулся "Прогресс"
13.01.2014
Главные события 2013 года в космонавтике
06.09.2011
От ракеты до заката
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.04 02:15
  • 1
Охота подешевле: Ми-28Н ждет бюджетная модернизация
  • 10.04 01:10
  • 3
Армия США получила первую партию новых снайперских винтовок M110A1
  • 10.04 00:40
  • 3
Командир сверхсекретного отряда ВВС США рассказал о ненадежности советских МиГов
  • 09.04 23:54
  • 3
На авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" выявлено уже более 200 заболевших коронавирусом
  • 09.04 20:43
  • 3
Обстрел самолета США из гранатомета сняли на видео
  • 09.04 18:23
  • 6
Новый калибр может изменить тактику боя
  • 09.04 17:39
  • 55
Новый способ ведения боя
  • 09.04 17:31
  • 28
Российский «Циркон» оказался неточным
  • 09.04 17:06
  • 34
Кому выгодно убийство экономики
  • 09.04 16:51
  • 87
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 09.04 14:56
  • 132
Страна не работает до 30 апреля
  • 09.04 14:44
  • 12
В NASA рассчитывают, что россияне и американцы будут летать в космос на кораблях обеих стран
  • 09.04 14:06
  • 1
В МИД РФ напомнили о статусе космического пространства
  • 09.04 13:58
  • 1
Нецелесообразно: кого не позовут на парад Победы
  • 09.04 13:57
  • 1
«Захват территорий»: в России оценили планы Трампа на Луну