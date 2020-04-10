С Байконура стартовал «Союз» полностью российской сборки

С космодрома Байконур в 11:05 мск 8 апреля стартовала ракета-носитель «Союз 2.1а» полностью российской сборки с пилотируемым кораблем «Союз МС-16». Он доставит на Международную космическую станцию (МКС) экипаж в составе космонавтов «Роскосмоса» Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также астронавта NASA Криса Кэссиди. Трансляция ведется на сайте «Роскосмоса».

Все три ступени ракеты-носителя отделились в штатном режиме. Космический корабль выведен на орбиту и начал автономное движение к станции.

Как отмечает ТАСС, полет запланирован по шестичасовой схеме, «Союз МС-16» сделает четыре витка по орбите вокруг Земли. Стыковка с МКС запланирована на 17:15 мск 9 апреля.

Экспедиция продлится 196 суток. За это время экипажу предстоит принять два грузовых корабля «Прогресс», японский грузовой корабль HTV-9 и американский Cygnus. В мае также ожидается, что на МКС прибудет первый корабль Crew Dragon с экипажем.

Это первый пилотируемый запуск в этом году. Кроме того, «Союз МС-16» — первый пилотируемый корабль, отправившийся на орбиту на ракете-носителе «Союз-2.1а» с полностью российской системой управления. До этого пуски осуществлялись на ракете «Союз-ФГ», у которой система управления украинского производства.

На данный момент на МКС находятся россиянин Олег Скрипочка и американцы Эндрю Морган и Джессика Мейр. После прибытия на станцию Иванишина, Вагнера и Кэссиди они вернутся на Землю.