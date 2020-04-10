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Грузинские катера прикрывают флот НАТО от российской угрозы

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Черном море несколько кораблей из состава постоянного оперативного соединения НАТО НР2 на Атлантике в период с 7 по 9 апреля отрабатывают ряд совместных военно-морских упражнений с силами береговой охраны Грузии недалеко от порта Поти, сообщили в пресс-службе командования альянса.

Эксперты «Оперативной линии» уточнили, что 23 марта три фрегата из состава постоянного оперативного соединения НАТО на Атлантике - HMCS Fredericton (Канада), ITS Virginio Fasan (Италия) и TCG Salihreis (Турция) прошли пролив Босфор курсом в Чёрное море.

EADaily добавляет, ранее заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер в ходе своих визитов в Грузию неоднократно отмечала, что «существенный пакет мер НАТО - Грузия является примером успеха с момента его создания, укрепляя оперативную совместимость Грузии с Североатлантическим союзом и делая грузинские вооруженные силы более боеспособными».

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Страны
Грузия
Италия
Канада
Россия
Турция
Проекты
NATO
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