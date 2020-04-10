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Военное обозрение

США пообещали Украине поддержку в противодействии «российской агрессии»

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты и в дальнейшем будут всячески поддерживать усилия Украины по наращиванию оборонных возможностей на фоне "агрессии России". Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер, пишут украинские СМИ.

В среду состоялся телефонный разговор министра обороны США Марка Эспера с главой украинского военного ведомства Андреем Тараном, в котором глава Пентагона подтвердил, что США будут всячески поддерживать Украину в противостоянии "российской агрессии".

Министр обороны подтвердил поддержку со стороны США наращивания возможностей украинских сил, направленных на более эффективную оборону от российской агрессии

- говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.

Кроме того, в разговоре с Тараном, Эспер подчеркнул, что существует необходимость поддержки усилий Украины в противостоянии России со стороны европейских союзников. По его словам, европейские страны должны более широко участвовать в проводимых Украиной реформах на пути вступления страны в НАТО.

Также министр обороны США высоко оценил "прогресс украинских оборонных реформ", а его украинский коллега в ответ "подтвердил приверженность вооруженных сил Украины стандартам НАТО и пообещал и далее придерживаться курса на вступление Украины в Североатлантический альянс".

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Страны
Россия
США
Украина
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