Войти
ЦАМТО

В ОАК сообщили о режиме работы предприятий корпорации

104
0
0
ПАО "OAK"
ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" (ПАО "OAK").
Источник изображения: ПАО "OAK"

ЦАМТО, 9 апреля. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Госкорпорацию Ростех) выполняет все решения и рекомендации федеральных и региональных органов власти, профильных ведомств, направленные на противодействие распространению коронавирусной инфекции.

В корпорации делают все возможное, чтобы минимизировать эпидемиологические риски для сотрудников, а, стало быть, членов их семей и жителей регионов, в которых присутствуют наши предприятия.

Значительная часть специалистов ОАК работает в режиме удаленного доступа. В первую очередь, это сотрудники инженерных и корпоративных центров.

Предприятия ОАК включены в перечень системообразующих организаций, от деятельности которых зависят экономическое развитие и занятость населения целого ряда регионов, а также обороноспособность страны. В настоящее время часть производственных участков находится в режиме нерабочих дней. Но об остановке заводов ОАК речи не идет. С учетом этого разработан график работы сотрудников, которые обеспечивают жизнедеятельность предприятий, отвечают за непрерывные производственные процессы и выполнение важнейших государственных программ по линии ГОЗ и ВТС. Мы продолжаем выполнение обязательств перед государственным заказчиком и иностранными партнерами.

Для повышения уровня безопасности на всех предприятиях ОАК введен постоянный контроль за состоянием здоровья сотрудников, ограничены командировки, большинство совещаний проводится в режиме видеоконференций, принимаются дополнительные санитарные и профилактические меры.

Руководство ОАК непрерывно следит за ситуацией и оперативно реагирует на изменения, говорится в сообщении пресс-службы корпорации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
ОАК
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
12.01.2018
Производительность труда в ОПК России: «главного глазами не увидишь»
21.07.2017
Коллегия ВПК внесла в правительство предложения ценообразования по гособоронзаказу
08.08.2011
Первый Ан-70 прилетит в Россию в 2013 году
08.07.2011
Конструкторов и строителей атомных подлодок объединят
09.03.2011
Ан-148: справка и ближайшие перспективы
13.10.2010
Генеральный директор ИФК: Очередь на приобретение самолетов Ан-148 и Ан-158 растянута на 17 лет (РБК-ТВ)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.04 02:15
  • 1
Охота подешевле: Ми-28Н ждет бюджетная модернизация
  • 10.04 01:10
  • 3
Армия США получила первую партию новых снайперских винтовок M110A1
  • 10.04 00:40
  • 3
Командир сверхсекретного отряда ВВС США рассказал о ненадежности советских МиГов
  • 09.04 23:54
  • 3
На авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" выявлено уже более 200 заболевших коронавирусом
  • 09.04 20:43
  • 3
Обстрел самолета США из гранатомета сняли на видео
  • 09.04 18:23
  • 6
Новый калибр может изменить тактику боя
  • 09.04 17:39
  • 55
Новый способ ведения боя
  • 09.04 17:31
  • 28
Российский «Циркон» оказался неточным
  • 09.04 17:06
  • 34
Кому выгодно убийство экономики
  • 09.04 16:51
  • 87
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 09.04 14:56
  • 132
Страна не работает до 30 апреля
  • 09.04 14:44
  • 12
В NASA рассчитывают, что россияне и американцы будут летать в космос на кораблях обеих стран
  • 09.04 14:06
  • 1
В МИД РФ напомнили о статусе космического пространства
  • 09.04 13:58
  • 1
Нецелесообразно: кого не позовут на парад Победы
  • 09.04 13:57
  • 1
«Захват территорий»: в России оценили планы Трампа на Луну