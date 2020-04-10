В ОАК сообщили о режиме работы предприятий корпорации

ЦАМТО, 9 апреля. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Госкорпорацию Ростех) выполняет все решения и рекомендации федеральных и региональных органов власти, профильных ведомств, направленные на противодействие распространению коронавирусной инфекции.

В корпорации делают все возможное, чтобы минимизировать эпидемиологические риски для сотрудников, а, стало быть, членов их семей и жителей регионов, в которых присутствуют наши предприятия.

Значительная часть специалистов ОАК работает в режиме удаленного доступа. В первую очередь, это сотрудники инженерных и корпоративных центров.

Предприятия ОАК включены в перечень системообразующих организаций, от деятельности которых зависят экономическое развитие и занятость населения целого ряда регионов, а также обороноспособность страны. В настоящее время часть производственных участков находится в режиме нерабочих дней. Но об остановке заводов ОАК речи не идет. С учетом этого разработан график работы сотрудников, которые обеспечивают жизнедеятельность предприятий, отвечают за непрерывные производственные процессы и выполнение важнейших государственных программ по линии ГОЗ и ВТС. Мы продолжаем выполнение обязательств перед государственным заказчиком и иностранными партнерами.

Для повышения уровня безопасности на всех предприятиях ОАК введен постоянный контроль за состоянием здоровья сотрудников, ограничены командировки, большинство совещаний проводится в режиме видеоконференций, принимаются дополнительные санитарные и профилактические меры.

Руководство ОАК непрерывно следит за ситуацией и оперативно реагирует на изменения, говорится в сообщении пресс-службы корпорации.