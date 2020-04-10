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В инженерных войсках продолжаются работы по созданию робототехнических комплексов тяжелого класса

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Инженерные войска РФ
Военнослужащие инженерных войск РФ.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

ЦАМТО, 9 апреля. В инженерных войсках Вооруженных Сил Российской Федерации продолжается развитие средств вооружения, отвечающих современным требованиям.

Так, в интересах войск создаются многофункциональные робототехнические комплексы тяжелого класса. Комплекс ИМРТК-РТ, предназначен для проделывания проходов в противотанковых минных полях и сплошного разминирования местности от взрывоопасных предметов в режиме дистанционного управления.

Кроме того, комплексы штурма и разграждения ИМРТК-ШР, предназначены для обеспечения продвижения войск и выполнения инженерных работ в условиях огневого воздействия противника, в том числе для обеспечения продвижения инженерных штурмовых подразделений в условиях городских и промышленных застроек.

Также для повышения мобильности войск создаются новые средства, предназначенные для преодоления разрушений, препятствий и механизации земляных работ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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