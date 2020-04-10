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Военное обозрение

УВЗ: Участвующие в параде Победы танки имеют защиту от вирусов

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Источник изображения: topwar.ru

Российские современные танки, которые примут участие в параде Победы 9 мая на Красной площади в Москве, оснащены средствами защиты от оружия массового поражения (ОМП), в частности от химического и биологического оружия, в том числе и от вирусов. Об этом сообщает пресс-службе концерна "Уралвагонзавод".

Все серийно выпускаемые УВЗ танки оборудованы коллективной системой защиты экипажа, обеспечивающей защиту от поражающих факторов ядерного взрыва, химического и бактериологического оружия

- говорится в сообщении.

Как рассказал главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, практически вся российская бронетехника в обязательном порядке оснащается защитой от оружия массового поражения. В случае обнаружения факторов система защиты автоматически активируется и запускает комплекс мер для защиты экипажа. Также данная система может быть приведена в действие вручную экипажем бронетехники.

В таком положении экипаж может действовать как минимум сутки. Я имею ввиду Т-80, Т-90, Т-72. Машины с десантом - меньше, до суток. Ограничивается это запасом воды и пищи. В танках есть запас воды в алюминиевых бачках и сухой паек на трое суток

- сообщил Мураховский.

Кроме того, для защиты экипажей в машинах находятся средства индивидуальной защиты, включая противогазы и ОЗК.

Напомним, что на данный момент сведений о переносе парада Победы на другую дату нет. На полигоне в Алабино продолжаются тренировки парада.

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Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-80
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод
Проекты
БиоО
Ядерный щит
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