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ЦАМТО

Патрульный корабль OPV-270 Mk.2 прибыл на Филиппины

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Источник изображения: Фото: Ocea

ЦАМТО, 9 апреля. Командование Береговой охраны Филиппин сообщило о прибытии 7 апреля в порт Манилы построенного французской компанией OCEA 84-метрового патрульного корабля (8301) "Габриэла Силанг" (Gabriela Silang) класса OPV-270 Mk.2.

Первоначально предполагалось, что корабль прибудет на Филиппины в январе, но на пути в Манилу он был перенаправлен на Мальту для оказания помощи в эвакуации филиппинцев из стран Ближнего Востока.

Как сообщал ЦАМТО, (8301) "Габриэла Силанг" является пятым и последним кораблем, который будет поставлен Береговой охране Филиппин в рамках контракта 2014 года.

Соглашение о строительстве четырех 24-метровых скоростных патрульных катеров класса FPB-72 Mk.2 и одного 84-м патрульного корабля класса OPV-270 Mk.2 Министерство транспорта и связи Филиппин заключило с OCEA в сентябре 2014 года по итогам тендера. Помимо строительства кораблей, контракт предусматривает пятилетнее техническое обслуживание, поставку запасных частей на пять лет, оказание технической помощи и подготовку экипажей. 6 сентября 2017 года Министерство транспорта и связи и OCEA подписали соглашение о вступлении контракта в силу.

Стоимость продажи составляет 5,142 млрд. филип. песо. Французское правительство и банки BNP Paribas и Credit Agricole-LCL предоставили для реализации проекта кредит в размере 97,03 млн. евро. По условиям соглашения, поставка полностью должна быть завершена в течение 23 месяцев с момента передачи первого катера.

Головной катер проекта FPB-72 Mk.2, (2401) "Боракай", был спущен на воду 24 апреля 2018 года и отправлен заказчику 8 июня 2018 года. На текущий момент все катера FPB-72 Mk.2 ("Боракай", "Панглао", "Маламави" и "Каланггман") приняты на вооружение Береговой охраны Филиппин.

Церемонии спуска на воду корабля "Габриэла Силанг" класса OPV-270 Mk.2 состоялась на предприятии в Ле Сабль-д'Олонь 17 июля 2019 года. 18 декабря 2019 года корабль был передан представителям Береговой охраны Филиппин.

Корабль OPV-270 предназначен для выполнения задач по обеспечению безопасности на море, ведения разведки, поддержки операций ССО, водолазных работ, поисково-спасательных операций. В связи с пандемией COVID-19, представитель Береговой охраны заявил, что корабль также может использоваться в качестве плавучего госпиталя, но только в качестве крайней меры.

Максимальная длина построенного с применением последних требований по экологичности OPV-270 составляет 83,6 м, дальность плавания – 8000 морских миль на скорости 12 узлов, автономность – 5 недель. Корабль оборудован двумя дизельными двигателями MTU 16V 4000 M73, может развивать максимальную скорость 22 узла. Кроме экипажа из 40 человек, на борту предусмотрены места для размещения 26 специалистов и 35 пострадавших (при проведении спасательных операций). Дизель-электрическая силовая установка оптимизирует расход топлива, выбросы CO2 и затраты на техническое обслуживание. Предусмотрена возможность посадки, применения и обслуживания на борту вертолета 5-тонного класса. На корабле также могут быть размещены 9,2-метровые шлюпки RHIB.

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Кредитование
Страны
Филиппины
Франция
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