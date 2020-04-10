В Индии рассказали, как 3D-печать решила проблемы ВМС страны с заменой оборудования

Источник изображения: 3DPrintingIndustry

Индия уверенно идет по пути внедрения высоких технологий в военной промышленности. Теперь настала очередь и для использования 3D печати для нужд индийских военно-морских сил.

ВМС Индии заключили соглашение с сервисным бюро Think3D об использовании технологий 3D-печати в производстве запасных частей для оборудования, применяемого на кораблях. В свое время военно-морское командование испытывало очень большие проблемы с организацией поставки запасных частей, так как индийский флот использовал старое импортное оборудование и найти детали к нему всегда было довольно сложно.

Поскольку большая часть машинного оборудования, используемого на индийских кораблях, поставлялась из других стран, причем там его производство уже могло быть прекращено, при необходимости замены какого-либо компонента индийский флот нес очень большие финансовые расходы. Многие корабли простаивали на базах и не могли эксплуатироваться из-за того, что ВМС Индии не могло найти компоненты для замены определенного оборудования.

Теперь, благодаря технологии 3D-печати, запасные части для оборудования индийских кораблей можно производить самостоятельно. В качестве примера Think3D приводит ситуацию с заменой рабочих колес центробежных насосов, которые смогли заменить с помощью 3D-печати. В свое время выход рабочих колес из строя стал для индийского флота настоящей проблемой, которая усугублялась тем, что из строя рабочие колеса выходят довольно часто.

На каждом корабле имеется несколько насосов и рабочих колёс, соответственно и постоянные поломки затрудняли саму возможность эксплуатации кораблей ВМС Индии и выполнения поставленных перед ними задач. Для производства нового рабочего колеса часто требовалось не менее трех месяцев, а если прибавить сюда время ожидания, заключения договора на поставку, то и того больше. 3D-печать, в свою очередь, позволила сократить организационные, временные и финансовые издержки и значительно ускорить процесс производства и замены рабочих колес.

Сейчас «флагманом» 3D-печати для ВМС Индии является компания Think3D, основанная в 2014 году. Она предлагает услуги по 3D-печати, дизайну, сканированию и серийному производству, имеет в распоряжении 3D-принтер стоимостью 6 миллионов долларов США, на котором производится медицинское оборудование. Принтер находится в AP MedTech Zone – производственном парке медицинского оборудования в штате Андхра-Прадеш.

Источник изображения: 3DPrintingIndustry

Получив заказ от индийских военно-морских сил, специалисты Think3D для ознакомления с проблемой посетили военные корабли и собрали информацию об используемых на них рабочих колесах, включая свойства материалов. Первым делом было проведено 3D сканирование рабочего колеса с помощью сканера EinScan Pro+3D. Затем, используя программное обеспечение ANSYS, специалисты бюро определили специфику дальнейшего процесса 3D-печати и выяснили, какие материалы следует использовать.

Следующим шагом стала проверка на пригодность таких материалов как нейлоновые композиты, стеклонаполненный нейлон, PA12, пластмассы. От материалов требовалось обладание демпфирующими свойствами. Кроме того, деталь должна была обрести эластичность, достаточную для того, чтобы выдерживать постоянные вибрации. Поэтому была исключена возможность использования различных материалов с высокой хрупкостью. Какой материал в итоге выбрала организация, до сих пор неизвестно, поскольку Think3D было принято решение о сохранении этой информации в тайне.

Источник изображения: 3DPrintingIndustry

С помощью технологии Multi Jet Fusion от HP было напечатано рабочее колесо с желаемыми свойствами. Затем деталь подверглась последующей обработке и была испытана на корабле, продемонстрировав высокую производительность. В итоге весь процесс создания детали, который прежде занимал не менее 3 месяцев, уложился всего в 2 дня.

Стоимость изготовления компонента оказалась на 40% ниже той суммы, которую бы пришлось потратить в случае создания рабочего колеса традиционным способом. Наконец, что также немаловажно, рабочее колесо, изготовленное с помощью 3D-печати, оказалось в 8 раз легче традиционного – если последнее весит 8-9 кг, то продукт Think3D весит всего 1 кг.

Сейчас ВМС Индии и бюро Think3D рассматривают возможность установки 3D-принтера на борту корабля. Такое решение позволит обеспечить потребность в запасных частях в том случае, если она возникнет во время нахождения судна в открытом море. Если прежде для установки деталей требовалось бы доставить судно в порт или, в крайнем случае, доставить детали с помощью авиации, то после установки принтера на борту производство станет возможно в условиях открытого плавания.