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Пентагон намерен раздуть военный бюджет «космосом»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Командующий Космическими силами США генерал Джон Рэймонд выразил обеспокоенность тем, что США теряют превосходство над другими странами в космической сфере.

«Мы управляем критически важным космическим потенциалом, и нам необходимо быть в состоянии его защитить. Сейчас я спокоен, мы располагаем защитным и оборонным потенциалом, но меня больше беспокоит наша способность действовать оперативно и упреждать угрозу. Очевидно, что другие страны нас догоняют», - заявил Рэймонд в ходе видеоконференции, организованной Институтом Митчелла. 

Джон Рэймонд также сообщил, что направит в конгресс США доклад с предложениями по изменению финансирования и закупок космических систем. Содержащиеся в документе рекомендации должны помочь Космическим силам США «быстро продвигаться» в разработке новых космических систем и принятии их на вооружение, добавил американский военачальник.  

Рэймонд также подчеркнул, что сегодня роль космоса как театра военных действий становится очевидной. По его словам, увеличение оборонного бюджета США в сфере освоения космического пространства в последние несколько лет отражает эту тенденцию. При этом он подчеркнул, что его основная задача - руководство Космическими силами США как компактной и гибкой структурой в составе американских ВС. 

«Нам никогда не сравняться с Сухопутными войсками или ВМС по размерам. Наш вид войск был организован как высокотехнологичный, и мы намерены во всём следовать именно этому», - пояснил Рэймонд.  

Он отметил, что новые предложения по закупкам и организации Космических сил будут отражены и в бюджете ведомства на 2022 фискальный год. Рэймонд отметил, что это, по сути, будет первый бюджет ведомства, так как в 2021 году план финансирования заключался в переводе счетов и программ из-под руководства ВВС США новому виду войск.  

РТ напоминает, что в проекте оборонного бюджета на 2021 фискальный год Космическим силам США предлагается выделить $15,4 млрд.

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