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Продолжаются испытания нового летающего радара

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российский самолёт ДРЛО на базе Ил-76МД-90А с двигателем ПС-90А-76 создаётся в качестве замены советскому А-50 и его модернизированной версии А-50У.

Новый А-100 может быть задействован не только для обнаружения воздушных, наземных и морских целей, наведения на них авиации, но и в качестве воздушного командного пункта и для взаимодействия с беспилотными летательными аппаратами.

В настоящее время новый самолёт проходит испытания, а передача первого экземпляра А-100 воздушно-космическим силам России планируется в 2024 году, сообщает РИА Новости. Согласно предыдущим планам, поставки нового самолёта ДРЛО в войска ожидались в 2020 году, но в итоге этого не случилось.

Технические характеристики А-100 засекречены. Ожидается, что самолёт сможет обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 1000 км (наземные и морские — на расстоянии 500 км), отслеживать одновременно несколько сотен целей, автоматически выбирать наиболее приоритетные для атаки цели и автоматически отдавать команды на их поражение. Кроме того А-100 сможет выступать и в роли самолёта радиоэлектронной борьбы.

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Страны
Россия
Продукция
А-100 ДЛРО
А-50 ДЛРО
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
ПС-90А
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