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Военное обозрение

В США назвали вариант того, как «вбить клин» в отношения между Турцией и Россией

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Источник изображения: Фейсбук/Минобороны Турции

В американской прессе появился материал о возможном потеплении отношений между Турцией и США. В статье обозревателя Чарльза Уолда для Breaking Defense напоминается о том, что ухудшение отношений было связано в том числе с турецкими заказами российского оружия. Речь о комплексах С-400, контракт по которым подписан между Москвой и Анкарой и уже активно реализуется. О том, что началось всё с фактической поддержки Вашингтоном попытки госпереворота в Турции, автор умалчивает.

В НАТО всячески отговаривали турецкие власти от покупки ЗРК у России, но Эрдоган отвечал тем, что Турция сама будет решать, какое оружие и у кого ей покупать.

Но, как считает упомянутый автор, отношения между Турцией и НАТО (Турцией и США) стали улучшаться после конфликта турецких и российских интересов в сирийском Идлибе.

Из статьи Уолда:

Отношения между США и Турцией, похоже, развиваются в более позитивном направлении, поскольку Турция была вынуждена обратиться за помощью к НАТО и Вашингтону против своих сирийских и российских противников в боевых действиях в Идлибе.

Автор напоминает, что Турция начала операцию в Идлибе, в ходе которой потеряла десятки своих военнослужащих.

Из статьи:

После нападения на своих солдат Турция обратилась к НАТО за поддержкой в соответствии со статьей 4 договора НАТО, которая дает любому члену альянса право «запрашивать консультации всякий раз, когда, по их мнению, их территориальная целостность, политическая независимость или безопасность находятся под угрозой». Хотя генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил «неизбирательные удары с воздуха сирийским режимом и Россией» и выразил «полную солидарность» с тяжёлым положением Турции, ситуация не соответствует стандарту «взаимности» НАТО, поэтому прямой военной поддержки не было.

В США отмечают, что ответ со стороны НАТО был «весьма прохладным». Но в итоге, пишет Breaking Defense, турецкие чиновники осознали «важность договорённостей с США с их возможной прямой поддержкой». Издание констатирует, что речь идёт не о военной, а о военно-технической поддержке:

В этом контексте запрос Турции ЗРК "Пэтриот" и на большее количество ракет к ним может предоставить возможность улучшить отношения Анкары с НАТО, а также более глубоко вбить клин в её отношения с Россией.

По мнению американского автора, именно военно-техническая поддержка со стороны США, поставка зенитных ракетных комплексов могла бы отдалить Турцию от России и приблизить к «натовской семье».

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Страны
Россия
Сирия
США
Турция
Продукция
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
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