Число вылетов японских ВВС на перехват российских самолетов снизилось в 2019 году

Число вылетов сокращается уже второй год подряд

ТОКИО, 9 апреля. /ТАСС/. Число экстренных вылетов истребителей Сил самообороны Японии на перехват военных самолетов РФ в 2019 финансовом году (завершился 31 марта 2020 года) снизилось примерно на треть по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Соответствующую статистику привел в четверг в своем "Твиттере" министр обороны Японии Таро Коно.

Отмечается, что в период с апреля 2019-го по конец марта 2020 года японские истребители 268 раз поднимались на перехват самолетов ВКС РФ, главным образом разведывательной авиации. Это на 75 вылетов меньше, чем в 2018 финансовом году. Число вылетов на перехват российских самолетов сокращается второй год подряд.

Наибольшее же число экстренных вылетов японской стороной осуществлялось в отношении самолетов КНР. В минувшем финансовом году их было 675 - на 37 больше, чем годом ранее. В основном японская авиация сопровождает китайские истребители во время их полетов возле границ Японии.