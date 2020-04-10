Саудовская коалиция в Йемене объявила о перемирии

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Командование саудовской коалиции, осуществляющей военную операцию в Йемене уже в течение нескольких лет, теперь решила объявить о перемирии. Напомним, что противником саудовского военного контингента и его союзников является группировка «Ансар Аллах», представители которой обычно именуются хуситами.

По сообщения официального представителя коалиции, принято решение о двухнедельном перемирии, которое начинается с четверга 9 апреля. Причиной объявленного перемирия, как отмечается, стала пандемия, коснувшаяся в том числе и Ближневосточного региона.

Официальные данные говорят о том, что в Йемене на текущий момент не зафиксировано ни одного случая заражения. Но отмечается, что Йемен является одной из тех стран мира, где тестирование нового заболевания практически не проводится. Поэтому нет точной статистики по числу заболевших и погибших.

В саудовской коалиции заявляют, что в случае ухудшения санитарной обстановки может последовать продление режима перемирия.

Основной вопрос теперь состоит в следующем: если о режиме перемирия объявили представители армии Саудовской Аравии и поддержавшие её члены коалиции, то значит ли это, что режим перемирия готовы поддержать и хуситы? Ответ на этот вопрос, вероятно, можно будет получить уже в ближайшие несколько дней.

Напомним, что основным требованием хуситов является то, чтобы Йемен покинули иностранные войска, оккупирующие страну. Но покидать страну саудовский военный контингент пока явно не собирается.