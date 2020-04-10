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Российская газета

Вертолеты Ка-29 нанесли ракетные удары по побережью Камчатки

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Ударный штурмовик Ка-29
Ударный штурмовик Ка-29.
Источник изображения: © Алексей Михеев/АО "Камов"

Экипажи транспортно-боевых вертолётов Ка-29 смешанного авиационного полка Тихоокеанского флота провели учение, выполнив пуски неуправляемых авиационных ракет по береговым и морским целям.

По легенде, на камчатском полигоне боевой подготовки в районе Халактырского пляжа Авачинской губы были обнаружены десантные средства "противника". Они собирались высадить десант на прибрежную полосу.

- После обнаружения условного противника летчики нанесли удары по мишенным позициям на побережье и в море с использованием 80-миллиметровых неуправляемых авиационных ракет и авиационных пушек ГШ-23, - сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флота капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Всего во время учения было проведено 15 пусков авиационных ракет.


Юлия Гарднер

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