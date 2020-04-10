Участвующие в параде Победы танки оснастили системами защиты от коронавируса

В концерне "Уралвагонзавод" сообщили, что у всех выпускаемых танков есть коллективная система защиты экипажа от поражающих факторов ядерного взрыва, химического и бактериологического оружия

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Российские танки Т-72Б3М и Т-90М, которые примут участие в параде Победы на Красной площади, оснащаются средствами защиты от оружия массового поражения (ОМП), в частности от поражающих факторов ядерного взрыва, химического и биологического оружия, к которому относятся вирусы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех).

Биологическое или бактериологическое оружие - это вид оружия массового уничтожения. Основу его поражающего действия составляют биологические средства, к которым относятся болезнетворные микроорганизмы (бактерии, вирусы, грибки) и вырабатываемые ими токсины. Применяется для поражения людей, сельскохозяйственных животных и растений.

"Все серийно выпускаемые УВЗ танки оборудованы коллективной системой защиты экипажа, обеспечивающей защиту от поражающих факторов ядерного взрыва, химического и бактериологического оружия", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Уралвагонзавода", где производят танки семейства Т-90, модернизируют Т-80 и Т-72 до уровня Т-80БВМ и Т-72Б3М.

Как рассказал ТАСС главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, практически вся российская бронетехника - не только танки, но и боевые машины пехоты (БМП), бронетранспортеры (БТР), боевые машины десанта (БМД), самоходные артиллерийские установки - в обязательном порядке оборудуется средствами автоматической защиты от оружия массового поражения.

Как работает защита от ОМП

Мураховский пояснил, что на бронетехнике установлены датчики которые фиксируют наличие в окружающей среде признаков применения противником оружия массового поражения и в автоматическом режиме активируют комплекс мер по защите экипажа. Эту систему можно активировать и в ручном режиме.

"При ее включении происходит полная герметизация объекта. Закрываются переточные отверстия в перегородке моторно-трансмиссионного отделения. Обмен воздуха с боевым отделением, где находится экипаж, и десантным отделением (в случае БТР или БМП) прекращается, так как самый большой объем воздуха закачивается именно в двигатель", - сообщил Мураховский.

Кроме того предусмотрено самозатягивающееся уплотнение погона башни резиновой манжетой. Включается автоматический нагнетатель воздуха фильтровентиляционной установки. "Он через специальные фильтры снаружи подкачивает воздух, фильтры задерживают любые отравляющие химические вещества, биологические, бактериологические, радиоактивную пыль", - подчеркнул собеседник ТАСС.

Кроме того, нагнетатель создает внутри машины избыточное давление. "Мощность нагнетателя вообще такова, что даже с открытым люком механика-водителя все равно будет избыточное давление и воздух будет "переть" только наружу", - отметил Мураховский.

В походном положении в казенник пушки вставляется поддон. В боевом положении, когда нет поддона, приток воздуха воспрещается за счет создания избыточного давления внутри машины. Таким образом, наиболее опасные и возможные притоки воздуха снаружи - из двигателя, из канала ствола, погона башни - перекрываются.

Люки при этом также закрываются. "На них тоже есть по контуру уплотнение из специальной резины, которое обеспечивает плотное примыкание к проему люка и фактическую герметизацию", - добавил собеседник.

Условия для экипажа

"В таком положении экипаж может действовать как минимум сутки. Я имею ввиду Т-80, Т-90, Т-72. Машины с десантом - меньше, до суток. Ограничивается это запасом воды и пищи. В танках есть запас воды в алюминиевых бачках и сухой паек на трое суток", - сообщил Мураховский.

По его словам, для членов экипажа бронемашин имеются и средства индивидуальной защиты. "Штатно на экипаж также предусмотрен общевойсковой защитный комплект (ОЗК) и противогаз - это все внутри машины. Экипаж может не то, что облачиться в них, - сдают нормативы", - добавил эксперт.