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ТАСС

Власти Кубы обвинили США в намерении монополизировать ресурсы космоса

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Луна
Луна.
Источник изображения: Владимир Сергеев / РИА Новости

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне, предписывающий властям противиться рассмотрению космического пространства как достояния всего человечества

ГАВАНА, 9 апреля. /ТАСС/. Власти США намерены незаконно присвоить доступ к ресурсам космоса и ограничить его для других государств. Об этом в среду говорится в сообщении министра иностранных дел Кубы Бруно Родригеса Паррильи, касающемся распоряжения президента США Дональда Трампа о привлечении международной поддержки для добычи и использования космических ресурсов.

"США стремятся монополизировать ресурсы космоса. Указ нацелен на легализацию использования Луны и небесных тел [со стороны США] и ограничение законного права всех государств на доступ к космическому пространству на равных условиях и без дискриминации. Космос - достояние всего человечества", - написал дипломат в Twitter.

Президент США подписал 6 апреля исполнительный указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, предписывающий американской администрации противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества. В документе подчеркивается, что США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятое резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1979 года.

Согласно этой резолюции, исследование и использование Луны является достоянием всего человечества и осуществляется на благо и в интересах всех стран, независимо от степени их экономического или научного развития.

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