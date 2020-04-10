Маленький, но опасный: УМЗ-Т на базе "Тайфуна-ВДВ" остановит врага минами

Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии"

На шасси бронеавтомобиля К4386 "Тайфун-ВДВ" в настоящее время создано большое количество различных модификаций техники. Одной из них является минный заградитель УМЗ-Т, разработанный в рамках опытно-конструкторской работы "Клещ-Г".

Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии"

В его кузове установлены 3 пусковые установки, дающие возможность производить скоростное дистанционное минирование. Всего в них 60 кассет. Дальность отстрела мин - от 40 м. Продвижение противника можно остановить при помощи противотанковых, противопехотных, противодесантных мин, которые способны программироваться на самоуничтожение.

Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии"

При этом создаются и смешанные минные поля. С помощью спутниковой навигации устанавливаются их точные координаты.

Время перевода в боевое положение -2 минуты.

Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии"

Заградитель весит 14 500 кг. Мощность двигателя -350 л.с. Максимальная скорость - 100 км/ч. Экипаж-2 человека.