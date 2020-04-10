Охота подешевле: Ми-28Н ждет бюджетная модернизация

Армейскую авиацию России пересаживают на «Ночных охотников». Министерство обороны планирует модернизировать обычные Ми-28Н (у этой машины такое название) до уровня новейших Ми-28НМ. Опытный образец усовершенствованного вертолета может совершить первый полет до осени нынешнего года. Он получит более мощные и дальнобойные ракеты, улучшенную оптику и РЛС. Проект позволит серьезно нарастить боевые возможности имеющегося парка боевых машин без излишних затрат, считают эксперты.

Армейскую авиацию России пересаживают на «Ночных охотников». Министерство обороны планирует модернизировать обычные Ми-28Н (у этой машины такое название) до уровня новейших Ми-28НМ. Опытный образец усовершенствованного вертолета может совершить первый полет до осени нынешнего года. Он получит более мощные и дальнобойные ракеты, улучшенную оптику и РЛС. Проект позволит серьезно нарастить боевые возможности имеющегося парка боевых машин без излишних затрат, считают эксперты.

Назревшая модернизация

В настоящее время усовершенствованный Ми-28Н готовится совершить первый полет, рассказали «Известиям» источники в оборонно-промышленной отрасли. По первоначальным планам вертолет должен был подняться в воздух весной нынешнего года. Но собеседник издания не исключает, что срок будет сдвинут на лето-осень. Опытный образец затем приступит к заводским испытаниям.

Проект модернизации, который пока не имеет официального обозначения, должен довести ударные Ми-28Н и, возможно, учебно-тренировочные Ми-28УБ до уровня новейших Ми-28НМ «Ночной охотник». В результате машины смогут круглосуточно и в любую погоду обнаруживать и поражать цели на большей дальности.

По результатам применения Ми-28 в Сирии в 2016 году решили повысить их боевые возможности и автономность действий. Инициативная разработка модификации вертолета была профинансирована за счет собственных средств АО «МВЗ им. М.Л. Миля». За основу взяли Ми-28УБ — самую современную на то время версию машины этого семейства. Общий технический облик модернизированного аппарата утвердило Минобороны.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности и бывший главком ВКС России Виктор Бондарев раскритиковал электронные средства наблюдения созданного в середине 2000-х годов Ми-28Н. По его словам, при использовании вертолета в Сирии выяснилось, что оптика машины устарела и недостаточно эффективна в ночное время.

— Модернизация всегда дешевле создания нового вертолета, — рассказал «Известиям» бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко. — Ми-28Н — не старые машины, они еще долго могут служить. При модернизации улучшаются элементная база, системы управления и другое оборудование.

Длительная эксплуатация удачных разработок с внесением в них некоторых изменений — распространенная в мире практика, отметил Валерий Горбенко. К примеру, до сих пор летают созданные в 1950-е годы дальние бомбардировщики Ту-95, прошедшие различные этапы модернизации.

Что улучшат

Самым хорошо заметным внешним отличием машины станет изменение обзорно-прицельного комплекса. По сравнению с предшественниками Ми-28НМ имеет гораздо более острое «зрение» днем и ночью. Оно необходимо для обнаружения целей издалека и наведения на них новых дальнобойных ракет. Такое же оборудование получат и обновленные машины. Это должно быть заметно по измененной носовой части вертолета.

Пока неизвестно, дадут ли в ходе модернизации строевым Ми-28Н характерные для Ми-28НМ «шарики» надвтулочной радиолокационной станции кругового обзора. Скажем, на Ми-28УБ радар уже установлен.

По данным «Известий», система управления оружием вертолета будет обновлена и унифицирована с «Ночным суперохотником». Это позволит нынешним Ми-28Н использовать большинство вооружений, которые может применять более свежая модификация.

Серьезно вырастут ударные возможности машины за счет применения нескольких новых ракет, включая дальнобойный «Гермес-А», способный поражать цели на расстоянии в 15–20 км. Ранее в СМИ сообщалось, что для Ми-28НМ разрабатывается и более дальнобойный ее вариант — до 25 км. После пуска боеприпасы будут выходить в заданную точку, используя инерциальную навигационную систему. На конечном участке полета активируется головка самонаведения и самостоятельно обнаруживает цели, в том числе движущиеся.

Кроме того, на модернизированные Ми-28Н будут подвешивать мощные управляемые ракеты «Хризантема-В» и улучшенные «Хризантема-ВМ». За счет этого машина сможет поражать танки и здания с 10 км. Боеприпас можно будет наводить на цель как по лазерному лучу, так и по радиокомандам со специального подвесного контейнера.

Сохранится возможность использовать массовые и дешевые ракеты «Атака» с различными вариантами боевых частей, а также неуправляемые боеприпасы. В стандартные варианты оснащения модернизированного Ми-28Н войдут ракеты НУРС и бомбы, вплоть до 500-килограммовых.

На Ми-28НМ, построенные с нуля, устанавливают двигатели ВК-2500П и усовершенствованные цельнокомпозитные лопасти несущего винта, которые увеличивают его скорость на 10–13%. Пока неизвестно, получит ли новая модификация такие же доработки.

Ми-28 в войсках

На вооружение российских ВКС до 2027 года поступят 98 новых Ми-28НМ. Контракт на их производство был подписан в ходе форума «Армия-2019». На сегодня у армейской авиации имеется около 120 Ми-28 предыдущих модификаций. Большинство из них составляют Ми-28Н. В 2006 году Минобороны заказало 67 единиц. В 2010 году последовал еще один заказ — на 30 вертолетов этого типа.

В 2016 году оборонное ведомство подписало контракт на закупку 24 учебно-боевых Ми-28УБ. Главные их отличия от Ми-28Н — уже установленная надвтулочная радиолокационная станция и двойное управление. Пилотировать машину можно из любого кресла, что позволяет использовать ее для подготовки летчиков. При этом вертолет сохранил все характеристики ударного варианта и может использоваться для выполнения боевых задач.

Первая партия учебно-боевых машин поступила в войска в ноябре 2017-го. Завершить исполнение договора производитель должен в текущем году. Пока известно о получении ВКС 16 машин этого типа.

В случае усовершенствования всех Ми-28Н и Ми-28УБ Россия будет располагать парком из более чем двух сотен современнейших ударных вертолетов марки «Ми».