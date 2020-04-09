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Интерфакс

Оборонные предприятия Ростеха начали возвращаться к работе

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Стенд госкорпорации "Ростех"
Стенд госкорпорации "Ростех".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Большинство предприятий Ростеха возобновляют работу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе госкорпорации.

"Госкорпорация Ростех признана системообразующей организацией, от деятельности которой зависит экономическое развитие и занятость населения в 60 регионах России. Результаты работы корпорации напрямую влияют на реализацию нацпроектов, обороноспособность страны и другие аспекты национальной безопасности. С учетом этого значительная часть наших предприятий в апреле возобновляет работу", - сообщили в Ростехе в среду.

Там отметили, что, в частности, продолжат работу большая часть предприятий авиационного и радиоэлектронного кластеров, кластера вооружений, а также ряд организаций прямого управления.

"К работе, в первую очередь, привлекается персонал, необходимый для обеспечения непрерывности производственных процессов, задействованный в исполнении приоритетных контрактов в сфере гражданского производства, гособоронзаказа и военно-технического сотрудничества с другими странами", - сообщили в Ростехе

В госкорпорации заявили, что без остановки работают предприятия, выпускающие необходимую сейчас стране медтехнику: ИВЛ, наркозно-дыхательное оборудование, тепловизионную технику, обеззараживатели воздуха и средства индивидуальной защиты.

"Принятые решения безусловно учитывают существующие законодательные ограничения федерального и регионального уровня. График работы каждого конкретного предприятия определяется по согласованию с региональными властями. Принимаются исчерпывающие меры для профилактики коронавирусной инфекции и обеспечения максимальной безопасности людей. Численность персонала на рабочих местах наращивается постепенно", - заявили в Ростехе.

Там сообщили, что контроль за соблюдением необходимых мер и профилактикой распространения вируса ведут специально созданные на базе предприятий и холдинговых компаний оперативные штабы.

В структуру Ростеха входит более 700 предприятий по всей стране, на которых, согласно сайту госкорпорации, работают свыше 500 тысяч сотрудников.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил нерабочими дни с 28 марта по 5 апреля, а затем продлил "карантинные каникулы" до 30 апреля. "Длинные выходные" предусмотрены, чтобы снизить скорость распространения коронавируса в России. Кроме того, в Москве и Подмосковье с 30 марта был введен режим самоизоляции для всех жителей. Затем аналогичные ограничения начали вводить власти остальных субъектов РФ.

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Страны
Россия
Компании
Ростех
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Гособоронзаказ
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