Появилось «невероятное» видео F-35B

В сети появилось «невероятное» видео, на котором американский истребитель пятого поколения F-35B Lightning II взлетает с палубы универсального десантного корабля America Корпуса морской пехоты США. На ролик обратило внимание издание Defence Blog.

В публикации говорится, что корабль располагается в Индо-Тихоокеанском регионе для совместных действий с американскими партнерами в целях повышения безопасности.

В феврале истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой F-35B Lightning II в ходе показательного выступления на выставке Singapore Airshow 2020 завис в воздухе, находясь в почти неподвижном положении.

В октябре 2018 года самолет Королевского Военно-морского флота Великобритании F-35B Lightning II впервые совершил вертикальную посадку с пробегом на авианосец Queen Elizabeth.

Семейство малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II разработано и выпускается с 2001 года американской корпорацией Lockheed Martin. Истребитель представлен в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).