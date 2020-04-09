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Интерфакс-АВН

Судостроительный завод "Янтарь" возобновляет работу с минимальным количеством персонала

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Церемония спуска на воду на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" строящегося "судна обеспечения аварийно-спасательных работ" "Воевода" проекта 23700 (заводской номер С-370). Калининград, 08.11.2019
Церемония спуска на воду на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" строящегося "судна обеспечения аварийно-спасательных работ" "Воевода" проекта 23700 (заводской номер С-370). Калининград, 08.11.2019.
Источник изображения: АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"

Москва. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Прибалтийский судостроительный завод (ПСЗ) "Янтарь", который строит большие десантные корабли для ВМФ РФ, возобновляет работу с привлечением минимального количества работников, сообщает предприятие.

"С 9 апреля 2020 г. АО "ПСЗ "Янтарь" возобновляет работу в ограниченном режиме с привлечением минимально необходимого персонала для выполнения неотложных работ на важнейших заказах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к работе будет привлекаться "минимально необходимый персонал" для обеспечения производственных процессов. К работе не будут привлекаться люди в возрасте от 65 лет, беременные женщины и сотрудники с тяжелыми хроническими заболеваниями

"При входе на территорию предприятия производится температурный контроль всего персонала. Выдаются средства индивидуальной защиты (защитные маски) и средства дезинфекции. К работе не будут допускаться работники с симптомами ОРВИ", - сообщает завод.

ПСЗ "Янтарь" специализируется на строительстве военных кораблей и гражданских судов различного класса спусковым весом до 10 тыс. тонн, а также на судоремонтных работах. В настоящее время на заводе на завершающей стадии производства находится большой десантный корабль проекта 11711 "Петр Моргунов".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Янтарь ПСЗ
Проекты
11711
2020-й год
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