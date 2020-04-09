Коронавирус сорвал планы НАТО и США по повышению военной мобильности в Европе

В начале апреля Международный центр обороны и безопасности, расположенный в Таллине, опубликовал очередной аналитический документ под наименованием «Пока что-нибудь двинется: Усиливая Балтийский регион на случай кризиса и войны».

Несмотря на эстонскую «прописку» организации, авторами доклада являются наиболее озабоченные безопасностью стран Балтии эксперты США и Великобритании: бывший командующий американскими сухопутными войсками в Европе Бен Ходжес, один из ведущих сотрудников таллинского центра британец Тони Лоуренс, а также директор Центра анализа европейской политики в Варшаве, бывший военный атташе США в Польше, полковник в отставке Рэй Вуйчик.

Главным лейтмотивом доклада натовских экспертов является основанная на мифической «российской угрозе» необходимость существенного повышения возможностей стран Североатлантического альянса по переброске на его восточный фланг группировок, численностью достаточной для отражения возможной агрессии в максимально короткое время.

Авторы признают, что, несмотря на все предпринимаемые с 2014 года усилия, НАТО и ЕС так не удалось достичь существенного прогресса в развитии военной мобильности своих вооруженных сил. По-прежнему существует достаточно много сложностей в осуществлении перевозок военных грузов, перемещении военной техники и личного состава через множество границ европейских государств.

В последние годы проводился целый ряд натовских учений с целью отработки вопросов по переброске значительных воинских контингентов в Польшу и страны Балтии. Однако ни на одном из них не осуществлялась перегруппировка формирований больше чем бригадного уровня. В ходе учения «Defender Europe – 2020» планировалось отработать развертывание в Польше целой американской дивизии, но из-за пандемии коронавируса это мероприятие было фактически сорвано.

Учитывая возросшие боевые возможности российской армии, в первую очередь потенциал войск Западного военного округа, для отражения внезапной «российской агрессии», по мнению авторов доклада, НАТО необходимо будет перебросить к своим восточным рубежам группировку, насчитывающую не менее 200 тыс. человек, в том числе:

силы немедленного реагирования – 40 тыс. человек;

один армейский корпус США в составе трех механизированных либо бронетанковых дивизий – 80-100 тыс. человек;

по одной дивизии от Германии, Франции и Великобритании – 60-75 тыс. человек.

Это в несколько раз превышает масштабы учения «Defender Europe – 2020» и говорит о том, что даже в случае доведения до конца данного мероприятия, американское и натовское руководство не смогло бы в полной мере оценить свои возможности.

Очевидно, что перемещение такого количества войск потребует значительного напряжения всей транспортной инфраструктуры большинства стран Североатлантического союза, а нынешнее ее состояние не позволяет осуществлять мероприятия такого масштаба с достаточной оперативностью. Так, в рамках «Defender Europe – 2020» переброску 20-тысячной группировки из США в Европу планировалось провести в течение более чем трех месяцев, что никак не назовешь «оперативным реагированием» на возможную кризисную ситуацию.

Действительно, усиление восточного фланга НАТО американскими войсками, дислоцирующимися на континентальной части США, по-прежнему является серьезным ограничивающим фактором с точки зрения оперативности выполнения союзнических обязательств. По расчетам, приведенным в докладе, на переброску одной бригады численностью 3,5 тыс. человек и 3 тыс. единиц техники из штата Канзас в Польшу необходим срок не менее 60 суток. При этом для перевозки техники потребуется четыре транспортных морских судна. Но, учитывая существующую пропускную способность инфраструктуры и наличие транспортных средств, срок переброски армейского корпуса США составит не менее 5-6 месяцев.

В докладе в очередной раз обращается внимание на узость так называемого «Сувалкского коридора», через который из Польши в Литву ведут только две автомобильных дороги и один железнодорожный путь с весьма ограниченной пропускной способностью и переходящий на более широкую колею («русскую колею»).

Помимо обеспечения перебросок значительных группировок войск, немаловажной проблемой является их соответствующее тыловое обеспечение, основное бремя которого ложится на государства, принимающие войска на своей территории. Опыт учений НАТО последних лет, показывает, что для снабжения иностранных воинских частей всем необходимым требуется гораздо больше затрат, чем предполагалось ранее. Например, в ходе учения «Trident Juncture – 2018» в Норвегии для обеспечения 50-тысячной группировки правительством страны было потрачено около 160 млн. евро.

В докладе также отмечается, что необходимо обеспечивать и высокий уровень безопасности перебрасываемых войск, чтобы исключить воздействие на них в ходе перемещения. Из-за этого представляется невозможной доставка техники кораблями в порты Балтийского моря, так как российский военно-морской флот, вероятно, будет иметь превосходство в его акватории.

В интересах минимизации проблем, ограничивающих военную мобильность НАТО в Европе авторы исследования предлагают Альянсу сосредоточить свои усилия на:

устранении всех юридических препятствий, ограничивающих оперативность перемещения войск внутри каждой страны;

развитии железнодорожной, автомобильной инфраструктуры стран Центральной и Восточной Европы, в том числе за счет бюджетов НАТО и ЕС;

завершении формирования органов управления НАТО, координирующих действия отдельных стран в ходе перегруппировок войск;

продолжении практической отработки масштабного развертывания группировок войск в ходе учений, таких как «Trident Juncture – 2018» и «Defender Europe – 2020».

Очевидно, что разработка доклада западными экспертами осуществлялась до отмены большинства мероприятий учения «Defender Europe – 2020» и была призвана обосновать перед общественностью необходимость его проведения, а также исключительную важность расширения военной инфраструктуры в Польше и странах Балтии.

Приведенные в документе цифры необходимой численности войск усиления НАТО в более чем 200 тыс. человек в совокупности с количеством военнослужащих в национальных вооруженных силах свидетельствуют об отнюдь не оборонительных намерениях США в данном регионе. В случае создания такой группировки американское военно-политическое руководство будет способно не только организовывать масштабные наступательные действия, что, возможно, и планировалось отработать на учении «Defender Europe – 2020», но и диктовать свои условия европейским странам, которые, фактически, оказываются в оккупации.

Николай Крылов