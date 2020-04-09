США и НАТО скрывают «истинную» угрозу

Турецкие эксперты провели анализ распространения COVID-19 в армиях стран-членов НАТО и опубликовали в СМИ сенсационный материал.

Так, первый случай заражения коронавирусом был обнаружен в штаб-квартире НАТО в Бельгии 8 марта. По состоянию на 25 марта, было зарегистрировано уже 33 подтвержденных случая заболевания, 66 человек были помещены под домашний карантин.

10 марта под карантин был помещен греческий фрегат, у одного из моряков которого диагностировали коронавирус. После этого вирус обнаружили еще у четырех человек, проходящих службу в штабе командования сухопутных войск Греции.

В армии Соединенных Штатов диагностировано наибольшее число случаев заражения коронавирусом. Так, 11 марта с подозрением на коронавирус в карантин был отправлен командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Кристофер Каволи. 22 марта вирус был обнаружен у гражданского сотрудника Военно-морской академии США. 13 марта после положительного теста на коронавирус у моряка на десантном корабле Boxer под карантин был помещён весь корабль. Вирус обнаружили у члена экипажа эсминца Ralph Johnson и ещё у одного члена экипажа литорального корабля Coronado. К 26 марта общее количество случаев заражения в структурах Министерства обороны США достигло 415. К 28 марта 2600 американских военных были помещены под карантин. О массовом заражении экипажей двух американских авианосцев пишут все мировые СМИ.

Среди высокопоставленных офицеров наибольшее количество заражений зафиксировано в Италии – 6 марта инфекция была обнаружена у девяти генералов.

10 марта после визита в Германию вирус обнаружили у начальника Генштаба Польши и членов сопровождавшей его делегации.

По данным за 20 марта, которые озвучил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс, в Восточной Европе уже заразились коронавирусом COVID-19 более 40 американских солдат. Еще более 2,5 тыс. находятся под подозрением.

25 марта стало известно о массовом заражении коронавирусом в сводном батальоне НАТО в Литве. Тесты на коронавирус дали положительный результат более чем у 20 военнослужащих. В конце марта в страну даже направили дополнительную команду хорватских и немецких военных медиков со специальной техникой для оказания врачебной помощи. Решается вопрос о передислокации военнослужащих батальона из н.п.Рукла в другой район, где концентрация войск меньше.

Эпидемия добралась также и до солдат НАТО в Латвии – здесь коронавирус был обнаружен у восьми человек.

Обновленных сведений о числе зараженных короновирусом военнослужащих НАТО в Европе нет. Официальные представители сил Альянса умалчивают сведения о растущей в геометрической прогрессии численности военных, у которых обнаружена инфекция.

В данный момент в странах Балтии и Польше находится около 6 тысяч американских военнослужащих, которые продолжают тренироваться на полигонах совместно с подразделениями национальных вооруженных сил. Кроме того, не взирая на закрытие границ, в рамках учения «Защитник Европы – 2020», продолжается переброска личного состава и техники ВС США (эпицентра пандемии) в Польшу для проведения запланированных мероприятий боевой подготовки.

Причем это происходит на фоне того, что Пентагон усилил меры предосторожности. Как сообщила пресс-секретарь МО США Алиса Фарах, меры охраны здоровья подняты до уровня «Чарли» – четвертого из пяти возможных, и запрещены все перемещения.

Неудивительно, что польские СМИ пишут уже о сотнях заразившихся военнослужащих.

На официальном сайте европейского командования до сих пор нет информации об отмене ряда крупных мероприятий боевой подготовки ОВС НАТО. Так, в период с 11 по 26 мая запланированы учения «Анаконда», а также «Baltops 20», «Iron Wolf I 20».

Можно с уверенностью утверждать, что при таком отношении властей Польши и стран Балтии к действиям и перемещениям американских военнослужащих на их территории количество заболевших и умерших, при чем не только среди солдат и офицеров, будет только расти. Вот вам и «защитники» Европы…

Военно-политическое руководство США в очередной раз демонстрирует своим «союзникам», что американские интересы превыше всего. Как говорится «only business» и ничего личного.

Сергей Острына