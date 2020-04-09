"Боевые баркасы": на чем украинские моряки хотят штурмовать Крым

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Николай Протопопов. Быстроходность, надежная броня и мощное вооружение — украинские адмиралы возлагают большие надежды на новые десантно-штурмовые катера "Кентавр" и утверждают, что у ВМСУ наконец-то появилось действительно эффективное оружие против России. Однако испытания показали, что не все так однозначно. У очередной новейшей разработки множество критических недостатков. О том, какими получились "Кентавры", — в материале РИА Новости.

Компактные "десантники"

Новые катера украинские судостроители разрабатывали в Николаеве с 2015-го, а первый "Кентавр" спустили на воду в 2018-м. Это — развитие проекта малых бронекатеров "Гюрза", призванных пополнить москитный флот Военно-морских сил Украины.

В отличие от предшественника, "Кентавру" обещан расширенный функционал для выполнения специальных операций, он должен быть более мореходным и скоростным. Катера водоизмещением 47 тонн рассчитаны на перевозку тридцати двух морпехов с максимальной скоростью до 45 узлов, дальность плавания — не менее 500 морских миль, автономность — пять суток.

Штурмовать побережье или брать на абордаж корветы и эсминцы украинские моряки намерены с помощью 7,62- и 12-миллиметровых пулеметов, а также автоматических гранатометов. Главный калибр "Кентавров" — две установки залпового огня на базе советских авиационных блоков с неуправляемыми ракетами С-8 родом из 1960-х. Инженеры доработали оружие, которое, как с гордостью заявили в Минобороны Украины, теперь точно поражает цель с расстояния в несколько километров.

"Кентавров" сейчас обкатывают в море — проверяют огневые возможности и ходовые качества. Украинские СМИ восторженно рассказывают о новом чудо-оружии ВМСУ, на которое рассчитывают в борьбе с российским флотом.

В Киеве "Кентавры" уверенно противопоставляют кораблям куда более внушительных размеров. Новые катера называют "достойным ответом" медленным и громоздким десантным кораблям Черноморского флота, которые якобы давно выработали свой ресурс и вообще ни на что не годятся в условиях современного морского боя.

Спуск на воду катера "Кентавр" ВМС Украины Источник изображения: CC BY 4.0 / Министерство обороны Украины /

Букет болезней

И хотя "Кентавров" построено пока всего три, тактика "молниеносных рейдов" уже проработана. По всем правилам военно-морской науки. Предполагается, что десантно-штурмовые катера на водометных движителях, вооруженные сорока неуправляемыми ракетами каждый, стремительно подойдут к берегу противника после его "обработки" с дальних и ближних позиций. Затем тридцать морпехов под прикрытием пулеметного огня почти беспрепятственно десантируются на сушу и оборудуют плацдарм для дальнейшего наступления.

Схема рабочая, проверенная, но испытания показали — она не сработает с "Кентаврами". Для серьезных боевых действий эти катера оказались малопригодны. Максимум, на что они способны, — неспешное патрулирование у берега, и то при благоприятных погодных условиях.

Руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут сравнил “Кентавры” с братской могилой. "Катера вышли такими же сырыми и низкокачественными, как и их предшественники, а сама конструкция — просто ужасна для высадки морской пехоты (это я как морпех говорю). Так же плохи дела и со скоростью", — заявил эксперт.

По его словам, единственная аппарель на баке катера — слишком узкая, а чтобы до нее добраться, придется преодолеть немало тесных мест внутри корпуса, где бойцы будут цепляться снаряжением или оружием за выступающие части. В десантном отделении "Кентавров" недостаточно приспособлений для хранения и перевозки оружия, личных вещей и габаритных грузов, не оборудованы места для транспортировки раненых.

Но, пожалуй, самой неприятной для командования ВМСУ новостью стала реальная максимальная скорость катеров. Он оказалась куда меньше заявленной. Из-за чрезмерного сплошного противопульного бронирования "Кентавры" получились слишком тяжелыми и с трудом разгоняются до 30 узлов. Кроме того, обнаружился еще один серьезный недостаток — сильный крен.

Спуск на воду катера "Кентавр" ВМС Украины Источник изображения: CC BY 4.0 / Министерство обороны Украины /

Москитный флот

"Кентавры" — далеко не единственная попытка Украины воссоздать свой флот и завоевать господство на Черном море. В составе ВМСУ числится еще несколько бронекатеров нового поколения.

В 2016-м украинские моряки получили две "Гюрзы", построенные на заводе "Кузня на Рыбальском", принадлежащем бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Катера отличались довольно интересной конструкцией: многие узлы и агрегаты позаимствованы у сухопутной бронетехники. Первые образцы даже оснащались двигателями от танков Т-80. Боевые модули — 7,62-миллиметровый пулемет и 30-миллиметровый гранатомет — созданы на базе установки "Штурм" для бронетранспортеров.

Малые катера, по мнению адмиралов ВМСУ, незаменимы при использовании тактики "волчьей стаи", применявшейся еще в годы Второй мировой войны подводниками нацистской Германии. Украинские моряки рассчитывали атаковать крупный корабль противника одновременно несколькими легкими бронекатерами.

Предполагалось, что фрегат или ракетный крейсер не в состоянии сопровождать сразу несколько небольших быстрых целей и не успеет их все уничтожить — один или два катера все же сумеют приблизиться на расстояние выстрела и точным залпом потопить вражеский корабль.

Однако "Гюрза" получилась абсолютно небоеспособной, несмотря на мощное противопульное бронирование — оно оказалось слишком тяжелым. Из-за плохой остойчивости и мореходности в Черном море использовать эти катера рискованно — даже легкое трехбалльное волнение (не говоря уже о шторме) может стать фатальным. Поэтому географию эксплуатации ограничили Азовским морем, реками и озерами.

В конце ноября 2018-го две "Гюрзы" и буксир нарушили российскую госграницу, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, экипажи отказывались подчиняться законным требованиям пограничников, в результате попали под обстрел и подверглись тарану. Оба катера и буксир получили серьезные повреждения и были задержаны.