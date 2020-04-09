В России перечислили технику Украины для захвата Крыма

При имеющейся технике Военно-морские силы Украины (ВМСУ) не в состоянии захватить российский Крым, пишет РИА Новости.

В публикации агентства перечислена техника, которой располагает западный сосед России для возможного нападения на полуостров, и обсуждаются ее боевые возможности.

В частности, три новых десантно-штурмовых катера «Кентавр» ВМСУ, согласно агентству, страдают «букетом болезней», например, недостаточной скоростью, сильным креном и неэффективной конструкцией. Два других украинских катера «Гюрза», отдельные узлы и агрегаты которых получили компоненты из сухопутной техники, оказались слишком тяжелыми и неприменимы при волнениях моря уже в три балла.

В феврале научный руководитель «Крыловского государственного научного центра» Валерий Половинкин заявил, что волнение на море (более 4,5 балла) затрудняет применение высокоточного оружия на российских малых кораблях.