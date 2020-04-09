В Приамурье прошли испытания «Градов» с использованием беспилотника

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» в связке с новейшими средствами разведки КРУС «Стрелец» и БПЛА «Орлан-10» провели учебные стрельбы в Амурской области на полигоне Трехречье, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

Расчеты "Градов" в Хабаровском крае, Еврейской автономной области и Амурской области отработали точечное и площадное поражение целей по координатам беспилотника "Орлан-10", сообщается в пресс-релизе ВВО, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По сценарию учения, группа разведки в связке с беспилотником выявила скопление крупных сил противника и его командные пункты. Средства разведки предоставили расчетам РСЗО точные координаты, после чего установки нанесли удары по целям на удалении от 15 до 25 километров.

Отмечается, что шквал огня гарантированно остановил натиск условного противника и сорвал наступление.

После ударов расчеты выполнили маневр и сменили позиции. В учениях участвовали порядка 400 единиц различного вооружения и техники.

В начале апреля подразделения Морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота приняли участие в учении по обороне Крыма от нападения с воздуха.

Алексей Дегтярев