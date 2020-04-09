Войти
Деловая газета "Взгляд"

В Приамурье прошли испытания «Градов» с использованием беспилотника

448
0
0
Запуск БПЛА "Орлан-10"
Запуск беспилотного летательного аппарата "Орлан-10".
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» в связке с новейшими средствами разведки КРУС «Стрелец» и БПЛА «Орлан-10» провели учебные стрельбы в Амурской области на полигоне Трехречье, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

Расчеты "Градов" в Хабаровском крае, Еврейской автономной области и Амурской области отработали точечное и площадное поражение целей по координатам беспилотника "Орлан-10", сообщается в пресс-релизе ВВО, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По сценарию учения, группа разведки в связке с беспилотником выявила скопление крупных сил противника и его командные пункты. Средства разведки предоставили расчетам РСЗО точные координаты, после чего установки нанесли удары по целям на удалении от 15 до 25 километров.

Отмечается, что шквал огня гарантированно остановил натиск условного противника и сорвал наступление.

После ударов расчеты выполнили маневр и сменили позиции. В учениях участвовали порядка 400 единиц различного вооружения и техники.

В начале апреля подразделения Морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота приняли участие в учении по обороне Крыма от нападения с воздуха.


Алексей Дегтярев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Орлан-10
Стрелец
Шквал
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
ЧФ
Похожие новости
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
14.02.2019
На юге России стартовали учения мотострелковых и танковых подразделений
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
02.11.2016
Под Самарой российские мотострелки провели плановые учения
15.01.2015
В Крыму появится полк беспилотников, чтобы следить за кораблями НАТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.04 14:44
  • 12
В NASA рассчитывают, что россияне и американцы будут летать в космос на кораблях обеих стран
  • 09.04 14:36
  • 1
Обстрел самолета США из гранатомета сняли на видео
  • 09.04 14:23
  • 2
Командир сверхсекретного отряда ВВС США рассказал о ненадежности советских МиГов
  • 09.04 14:06
  • 1
В МИД РФ напомнили о статусе космического пространства
  • 09.04 14:06
  • 1
Армия США получила первую партию новых снайперских винтовок M110A1
  • 09.04 14:04
  • 131
Страна не работает до 30 апреля
  • 09.04 13:58
  • 1
Нецелесообразно: кого не позовут на парад Победы
  • 09.04 13:57
  • 1
«Захват территорий»: в России оценили планы Трампа на Луну
  • 09.04 13:10
  • 115
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 09.04 13:10
  • 31
Кому выгодно убийство экономики
  • 09.04 13:10
  • 8
Перемены вместо «реформ»
  • 09.04 12:57
  • 1
Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж новой экспедиции на МКС
  • 09.04 12:41
  • 54
Мишустин предложил сконцентрировать до 2024 года закупки авиа- и автотехники, рассчитанные в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года
  • 09.04 11:20
  • 5
Новый калибр может изменить тактику боя
  • 09.04 11:15
  • 1
"Боевые баркасы": на чем украинские моряки хотят штурмовать Крым