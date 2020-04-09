Ничему не учатся: армия Европы откладывает маневры

Как коронавирус влияет на армию Европы

Пандемия коронавируса заставляет европейские страны сокращать объем военных операций и вводить ограничительные меры. Распространение заболевания в армии угрожает безопасности государств, однако военные продолжают помогать в борьбе с эпидемией. Как коронавирус влияют на Вооруженные силы в Европе - в материале "Газеты.Ru".

Военные в Европе сталкиваются с большими проблемами из-за распространения нового коронавируса. Несмотря на все меры безопасности, вирус зафиксирован у военнослужащих как минимум в четырех европейских странах, пишет Reuters.

По данным агентства, в Германии коронавирусом заражены уже 250 солдат, во Франции - 600, в Испании - 230. При этом в Италии сообщают только о случаях заболевания у офицеров - их уже 14, в том числе один летальный.

Инфицирование в рядах армии создает угрозу для национальной безопасности в пострадавших странах, считают аналитики Reuters, однако использование военных необходимо для стабилизации ситуации.

Число заболевших во всем мире уже превысило отметку в 1,4 млн человек, а количество смертельных случаев достигло 83,4 тыс. В ФРГ, Франции, Испании и Италии в совокупности почти 500 тыс. человек заражены коронавирусом. На территории последних двух стран также самые большие показатели по жертвам - более 14 тыс. и 17 тыс. соответственно.

Для борьбы с распространением вируса европейцы прибегают к карантину и самоизоляции своих граждан, а контролировать жесткие ограничительные меры помогают военные. В частности, в Германии 15 тыс. солдат отправились на помощь местным властям в федеральных землях.

Подобные меры связаны с тем, что местные сотрудники правоохранительных органов не справляются с патрулированием улиц. Кроме того, военные обеспечивают безопасность границ и помогают в дезинфекции больниц и других важных объектов.

Срыв операций

В таких условиях странам приходится вводить строгие правила для военных, в особенности тех, кто проводит работу в небольших помещениях. Большая часть мер связана с установлением необходимой социальной дистанции, отказу от переклички и сборов войск.

При этом больше всего страдают от коронавируса планы по военным операциям, и тут меняют намерения не только страны ЕС, но и их соседи - Великобритания и Турция. К примеру, Анкара решила ограничить передвижение войск в Сирии на фоне пандемии.

Французы же изменили правила для своих кораблей в Ормузском проливе, допустив остановки лишь в порту Абу-Даби и отменив ряд учений. Кроме того, появление зараженных в Африке заставило власти Франции внести коррективы в операцию "Бархан", которая ведется против террористов в Западной Африке.

Италия решила вернуть часть своих сил из Ирака, республику покинули около 200 из 800 солдат. А Испания вынуждена приостановить обновление своих военнослужащих в операции "Аталанта" по борьбе с пиратством у побережья Сомали.

"Нам пришлось отложить и репатриировать персонал, который должен был заменить тех, кто был в миссии, потому что мы обнаружили человека, зараженного вирусом", - пояснял начальник штаба обороны Испании, генерал ВВС Мигель Анхель Вильярройя.

В свою очередь НАТО пришлось приостановить свои маневры в Литве, где военные альянса играют роль "сдерживающего фактора" для России. В целом график учений блока претерпел серьезные изменения, а возобновление миссии НАТО в Ираке до сих пор находится под вопросом.

Откладывают операции и США, где точное количество зараженных среди солдат неизвестно. В частности, американские военные решили отменить все масштабные учения со своими европейскими союзниками.

Неизвестный масштаб

Впрочем, главная проблема с заражением военных заключается в том, что точное число инфицированных неизвестно. Как пишет Reuters, выяснить это можно только с помощью тестирования, но страны не спешат сообщать о масштабах проводимых проверок.

К примеру, Великобритания даже не публикуют данные по зараженным в армии, не говоря уже о числе проверок. На данный момент известно лишь, что британские врачи провели более 65 тыс. тестов, хотя всего в стране проживают около 66 млн человек.

Недостаток тестирования создает риск не только для непосредственно вооруженных сил, но и для жителей пострадавших стран. Дело в том, что военные, помогающие местным властям в борьбе с коронавирусом, так или иначе могут контактировать с гражданами.

Если они инфицированы и не знают об этом, то становятся угрозой для населения. Осознать масштаб проблемы, вероятно, поможет полная проверка военнослужащих, задействованных в тех или иных регионах.

Алексей Поплавский