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Независимое военное обозрение

Евросоюз снова обвинил Москву и Пекин в распространении дезинформации

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Евросоюз
Евросоюз.
Источник изображения: © Sean Gallup/Getty Images

Чиновники Европейского Союза (ЕС) не прекращают выступать с заявлениями о том, что Москва и Пекин продолжают распространять в социальных сетях дезинформацию, направленную на подрыв Союза и его партнеров. Статью по этому поводу, 1 апреля опубликовало мультимедийное американское издание Politico.

Китай и Россия воспользовались глобальным кризисом, вызванным пандемией коронавируса, и начали еще более активно распространять в интернете ложные сообщения и прочую дезинформацию. Такое заявление сделано в новом докладе, изданном в конце прошлого месяца Оперативной рабочей группой по стратегическим коммуникациям (East Stratcom) Европейской службы внешних связей (European External Action Service), в задачи которой входит поиск фактов и разоблачение подобных акций.

Специалисты группы, отвечающие, среди прочего, за выявление исходящих из России фейковых новостей, рассказали более, чем о 150 случаях распространения прокремлевскими СМИ дезинформации, связанной с глобальным кризисом в сфере здравоохранения, которые были зафиксированы с конца января этого года. В них, отмечается в документе, содержатся утверждения о том, что ЕС будто бы находится на грани распада из-за неумелых действий национальных правительств по борьбе с COVID-19.

Такие сведения очень часто, указывается в докладе, распространяют такие российские СМИ как RT и Sputnik. В сообщениях, распространяемых через социальные сети, также отмечается, что Кремль лучше западных стран подготовился к пандемии, и что некоторые государства ЕС принимают помощь, предоставляемую Москвой и Пекином. Эта информация пока не доходит до широкой общественности и остается в пределах симпатизирующей России и Китаю аудитории, особенно в таких странах как Италия, Испания и Греция.

Однако по мере того, как глобальный кризис набирает обороты, распространители таких новостей, начиная с государственных организаций и кончая частными лицами в самом ЕС, связывают пандемию коронавируса с другими темами, в том числе, с темой мигрантов, меньшинств и доверия к ЕС, отметили авторы документа.

Специалисты группы написали: «В ЕС и в других странах проводятся скоординированные действия по дезинформации, цель которых - представить уязвимые меньшинства в качестве причины пандемии COVID-19 и породить неверие в способность демократических институтов действовать эффективно. Некоторые государственные и поддерживаемые государством силы пытаются воспользоваться этим кризисом для продвижения вполне определенных геополитических интересов, и зачастую бросают вызов авторитету и репутации Евросоюза и его партнеров».

Власти России и Китая неоднократно опровергали обвинения в том, что их СМИ и граждане распространяют в интернете ложные сообщения и дезинформацию и выдвигали соответствующие контраргументы.

В ответ на кризис в сфере здравоохранения чиновники из ЕС и руководство компаний «Гугл», «Фейсбук» и «Твиттер» пытаются пресечь действия основных распространителей ложных сведений. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала IT-компании и общественность более активно противодействовать распространению дезинформации в электронных сетях.

Прислушиваясь к таким пожеланиям, ведущие социальные сети наращивают усилия по борьбе с кризисом. Они распространяют рекомендации официальных властей, удаляют дезинформирующие материалы, а также выявляют ложные сообщения, используя средства искусственного интеллекта. Однако, многие политики по-прежнему не удовлетворены развитием ситуации, а поток дезинформации в социальных сетях не ослабевает. «Распространители дезинформации наносят вам вред. Дезинформация уносит жизни», - заявила фон дер Ляйен в своем недавнем видеообращении, распространенном в интернет.

В последнее время Китай и Россия, отмечается в документе, пытались ослабить действия, предпринимаемые ЕС в ответ на возникший кризис, о чем свидетельствуют данные анализа, проведенного специалистами рабочей группы. Внутри ЕС, а также на Западных Балканах, в Северной Америке и других местах они распространяли сообщения о том, что ЕС не борется с пандемией, бездействует и что только Москва и Пекин разработали действенную стратегию борьбы с COVID-19.

Однако многие независимые эксперты по дезинформации, не участвовавшие в подготовке последнего аналитического доклада ЕС, отмечают, что ложь о коронавирусе в социальных сетях в основном, распространяют рядовые граждане ЕС, которые ищут в них советы, рекомендации и поддержку со стороны других людей.


Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»

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